Опубликован список погибших в аварии с татарстанским автобусом в Башкирии

В результате аварии с автобусом с татарстанскими туристами в Башкирии погибли 6 человек, пострадавшими числится 21 человек, из них — 2 детей.

Госпитализировано 8 человек. 13 человек, в том числе 1 ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры в количестве 13 человек доставлены в пункт временного размещения, уточнили в ГУ МЧС России.

Также в распоряжении «Реального времени» оказался список погибших в ДТП:

Садреева А.Р., 1992 г.р., Набережные Челны;

Юсупов И.И., 1986 г.р., Набережные Челны, начальник отдела мониторинга;

Исламов Г.Ф., 1991 г.р., Набережные Челны;

Сутормин Б.В., 1995 г.р., Набережные Челны;

Гарифуллина А.М., 1966 г.р., Набережные Челны;

Тимофеев Е.А., 1984 г.р., Набережные Челны.

С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование инцидента.



