«Башспирт» vs Потылицын: производитель потребовал миллион у блогера за «жуликоватый менеджмент»

Госхолдинг подал иск о защите деловой репутации с обязательством удалить скандальный ролик

Арбитражный суд Башкортостана зарегистрировал иск о защите деловой репутации, поданный одним из крупнейших российских производителей крепкого алкоголя, «Башспиртом», к уфимскому блогеру Андрею Потылицыну. Компания требует удалить скандальное видео, где автор называет ее менеджмент «вороватым и жуликоватым», а также 1 миллион рублей в качестве компенсации. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Башспирт» обиделся на блогера



Компания «Башспирт» подала иск о защите деловой репутации и взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации с уфимского блогера Андрея Потылицына. Арбитражный суд республики зарегистрировал заявление 11 июля и назначил предварительное рассмотрение дела на 31 июля. Истцу арбитраж поручил обосновать размер убытков, а ответчику — подготовить мотивированный отзыв.

В материалах суда пока не раскрывается суть претензий «Башспирта», но, судя по всему, реакцию вызвало июньское видео Потылицына на его канале в YouTube, где он нелестно высказался в адрес управляющих госхолдингом. В ролике блогер рассказывает о «Башспирте» как о последнем крупном государственном концерне республики:

— Это один из крупнейших и один из последних активов Башкортостана, который достался на долю новой команды управленцев Радия Хабирова, которые пришли в уже порядком разграбленную республику и грабить им самим уже практически нечего. Так вот «Башспирт», конечно, лакомый кусок и заговорили про него очень быстро. Честно говоря, я полагал, что пилить «Башспирт» начнут после выборов Хабирова, но, видимо, время не ждет. Первым в игру вступил господин Шагимуратов. Константин Нилович теперь возглавляет Контрольно-счетную палату Башкортостана, он обсчитал весь «Башспирт» вдоль и поперек и, блестя новенькими зубами, сообщил, что в «Башспирте» творится ужас-ужас, что там разворовываются миллионы и миллиарды, оказывается. И теперь нужно что-то делать.

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкортостана Константин Шагимуратов. Фото bashinform.ru

Блогер в своем видео рассуждает, что теперь «Башспирт» «разделят на части и продадут кусками добрым людям за хорошие деньги». Вырученные средства от реализации заводов поступят в бюджет республики, «формально, конечно же. Где они и пропадут, и останется Башкирия без «Башспирта». Потылицын убежден, что предприятие высокорентабельное, но при этом «дурно управляется»:

— Менеджмент там вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять. А вот менять форму собственности этого предприятия точно не нужно. Там нужно навести порядок и начать получать большую хорошую прибыль от продажи алкоголя не только внутри республики, но и за ее пределами.

Далее автор видео перечисляет соседние регионы: Пермский край, Оренбургскую, Тюменскую области, которые лишены собственного производителя алкоголя. Потому для «Башспирта» раскрывается большой перспективный рынок. «Однако команда Хабирова твердо вознамерилась продавать: и совхоз Рощинский, и «Башспирт», и многие другие предприятия, которые еще остаются на плаву, — все будут распроданы», — заключил Потылицын.

«Обычно такие суммы не проходят»

Сегодня Андрей Потылицын подтвердил «Реальному времени», что иск связан именно с этим видеороликом, который вышел в Сети под названием «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова?», опубликованным на YouTube-канале блогера «Открытая политика». Критика в адрес нынешнего менеджмента «Башспирта» содержалась в одной из частей этого 26-минутного ролика:

— В ролике обсуждался в том числе вопрос о проверке «Башспирта» Контрольно-счетной палатой, которая выявила нарушения на несколько миллиардов рублей (а точнее 8,9 млрд рублей, — прим. ред.). Это официальная информация, 30 мая результаты проверки были опубликованы. И в этом контексте я сказал: так как там сменился менеджмент с приходом новой власти в Башкирии, предыдущий менеджмент был «вороватым и жуликоватым», а сейчас надо все ставить на рельсы, зарабатывать деньги и платить налоги. «Менеджмент» звучало без фамилий, конкретных людей я не называл. Они вот оскорбились до глубины души и теперь хотят получить с меня миллион рублей.

Потылицын заявил, что в досудебном порядке «Башспирт» никак не пытался решить вопрос с неугодным роликом. Фото 2gis.ru

Потылицын также заявил, что в досудебном порядке «Башспирт» никак не пытался решить вопрос с неугодным роликом. «Они не звонили, не просили и не предлагали снять эту публикацию», — рассказал он. Блогер также добавил, что считает иск «политически ангажированным».

Оценивая шансы иска «Башспирта» на успех, уфимский адвокат Булат Мустафин считает, что компании вряд ли удастся взыскать миллион рублей с блогера:

— Обычно в случаях, связанных с деловой репутацией, такие суммы не проходят, — отмечает он.

Кроме того, по мнению юриста, если блогер сможет доказать, что в руководстве холдинга были конкретные люди, в отношении которых было вынесено решение суда о краже, то у Потылицына будут шансы на положительный исход.

Снижая информационный негатив о компании

После того как Радий Хабиров стал руководителем Башкирии, компанию «Башспирт» возглавил Рауф Нугуманов, сменивший на этом посту Николая Князева. Нугуманов в 2000—2003 годах работал мэром Уфы, в 2010—2012 годах руководил Фондом жилищного строительства Республики Башкортостан, затем до 2014 года был первым вице-премьером правительства Башкортостана.

Весной Контрольно-счетная палата РБ нашла нарушения в работе бывшего руководства «Башспирта». Новый глава предприятия обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности прежнего менеджмента компании. Генеральный директор тогда озвучил злоупотребления по закупкам, 90% которых совершались у единственного поставщика. В частности, холдинг потерял более 160 млн рублей инвестиций в новое производство «БиоБирск», которое должно было заниматься глубокой переработкой зерна на спирт, однако подрядная организация лишь построила фундамент — предприятие обанкротилось.

После того как Радий Хабиров стал руководителем Башкирии, компанию «Башспирт» возглавил Рауф Нугуманов (на фото), сменивший на этом посту Николая Князева. Фото bgnh.ru

Как писало «Реальное время», в этом году АО «Башспирт» объявило тендер на освещение своей деятельности в СМИ. Начальная стоимость контракта составляла 3,3 млн рублей.

Согласно техзаданию, победитель должен освещать деятельность компании, производственную жизнь предприятия и социальную политику в Башкирии. «Башспирт» установил требования к редакции: она должна располагаться в Уфе, за первый квартал этого года сайт издания должен набрать 400 тыс. посетителей и 1,5 млн просмотров в месяц. Цитируемость в «Медиалогии» должна быть не ниже пятого места по региону. Услуги должны оказываться с 26 июля в течение года.

В рамках информационного освещения должны быть интервью с руководителем, новости производства, темы о семейных династиях и ветеранах труда, о сотрудниках предприятия, его эффективности, а также об экономике отрасли. Однако по итогам электронного аукциона, которые подвели 10 июля, закупка не была проведена.

В прошлом году «Башспирт» тоже выставлял несколько тендеров на «размещение информационных материалов» в СМИ. Тогда контракты получили ГТРК «Башкортостан» (на 2,2 млн рублей), РИА «Уфа-пресс» (на 1,4 млн рублей) и газета «Коммерсантъ–Башкортостан» (на 267 тыс. рублей).

Василя Ширшова, Тимур Рахматуллин, Александр Артемьев