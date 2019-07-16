Сбой в работе ЗАГС вызвали неисправности единого реестра

В работе органов ЗАГС по всей России произошел сбой. По предварительным данным, причиной стали неполадки в едином госреестре.

«В связи с нестабильной работой федеральной системы «ЕГР ЗАГС» сегодня возникли проблемы с выдачей документов гражданам», — написала в Twitter глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

В связи с нестабильной работой федеральной системы «ЕГР ЗАГС» сегодня возникли проблемы с выдачей документов гражданам. Проблема носит общероссийский характер, оператором системы-ФНС России-делается все возможное для восстановления работоспособности. Приносим свои извинения. — Жанна Назарова (@JgNazarova) July 16, 2019

Наблюдаются перебои и в Казани. Жители города жалуются на трудности при получении свидетельств о рождении.

В Екатеринбурге также сослались на неполадки в работе федеральной базы. Руководство ведомства во Владимире сослалось на Федеральную налоговую службу, которая курирует эту информационную систему. Сбой наблюдается уже с утра понедельника.