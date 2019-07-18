Госзакупки Башкирии: поведать о власти по телевизору, поставить остановки с табло и обеспечить ЦИК ручками

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Авиатопливо для уфимского аэропорта

Главный аэропорт Башкортостана — Международный аэропорт «Уфа» — собирается заплатить более четверти миллиарда, а точнее — 276 млн рублей за топливо для реактивных двигателей, которое будет использоваться для заправки воздушных судов. О закупке было объявлено 15 июля, предложения принимаются до 25 июля, а итоги подведут 26 июля.

Всего аэропорту понадобится 6 тысяч тонн топлива высшего сорта марки ТС-1. Каждая тонна авиатоплива обойдется, таким образом, в 46 тысяч рублей. Поставка должна осуществляться железнодорожным транспортом или с помощью магистрального нефтепродуктопровода до 30 августа 2019 года.

2. Школа и детский сад — селу в Салаватском районе

Управление капитального строительства Башкортостана планирует построить в селе Лаклы Салаватского района школу на 80 ученических мест и детский сад на 40 мест за 153 млн рублей. Об аукционе стало известно 12 июля, заявки будут приниматься до 24 июля, тогда же состоится и сам аукцион. Закупку профинансируют из бюджетов России и Башкортостана.

Управление капитального строительства Башкортостана планирует построить в селе Лаклы Салаватского района школу на 80 ученических мест и детский сад на 40 мест. Фото wikipedia.org

В 2019 году будет подготовлена территория и проведены общестроительные работы, среди них — фундаменты, гидроизоляция, кладка стен, плиты перекрытия, тепловые сети. В 2020 году будут установлены окна и двери, навесной фасад, устроены полы, проведены внутренние и наружные коммуникации. Школа и детский сад появятся на улице Советской до 31 августа 2020 года. Отметим, что 153 млн рублей — довольно небольшая сумма сразу для двух объектов: к примеру, в казанском ЖК «Соловьиная роща» одна только школа стоит 583 млн рублей — правда, она в разы больше — на 1 224 учащихся.

3. Почти 100 миллионов на продолжение ремонта в сквере в Затоне

Управление капитального строительства администрации Уфы собирается потратиться на вторую очередь капитального ремонта сквера «Волна» в Ленинском районе города. Это обойдется бюджету Уфы в 95 млн рублей. О закупке стало известно 12 июля, она будет осуществлена у единственного поставщика, имя которого в документации обнаружить не удалось.

Работы должны быть выполнены достаточно быстро — до 15 ноября 2019 года. В рамках работ будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устроены наружные сети канализации, наружные сети водопровода, также поставлено оборудование. Сквер располагается в пределах улиц Ахметова, Ирендык, Союзная, Шмидта — речь идет о микрорайоне Затон.

Вторая очередь капитального ремонта сквера «Волна» в Ленинском районе города обойдется бюджету Уфы в 95 млн рублей. Фото ufacity.info

4. Новые остановки в Уфе с информационными табло и системой вызова полиции

Уфа будет преображаться не только благодаря скверам. Скоро в городе поставят новые остановочные павильоны. Обойдется это Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений в 94,9 млн рублей. Информацию о закупке обнародовали 12 июля, потенциальные исполнители могут подать заявки до 23 июля, а аукцион состоится 25 июля. Оплатят комфорт в ожидании автобуса в основном из бюджета региона — оттуда выделят 92 млн рублей. Еще 2,85 млн рублей потратят из бюджета города.

Новые остановки появятся уже совсем скоро — до 30 октября 2019 года. В павильонах будет скамья, электронное табло, датчик освещенности, светодиодная подсветка. Также на остановках будут карты навигации района, видеокамеры с углом обзора 360 градусов и система безопасности «гражданин — полицейский» с вызывной панелью, громкоговорителем и сиреной. Всего появятся 106 остановочных павильонов — стоимость каждого составит 895 тысяч.

5. Рассказы о госвласти за 23 миллиона

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана готово заплатить 23,2 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов государственной власти и их трансляцию в виде региональных вставок на общероссийских каналах. Такая информация появилась на портале госзакупок 16 июля, заявки будут приниматься до 8 августа, а оценивать их будут 13 и 19 августа.

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана готово заплатить 23,2 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов государственной власти. Фото nhknews.ru

Понадобится создать программы, связанные с информационным вещанием длительностью в 147 часов, из них на башкирском языке — 24,5 часа, еще 54 часа будут связаны с тематическим вещанием (из них на башкирском языке — 36 часов). Программы, связанные с информационным вещанием, должны выходить ежедневно, продолжительность каждой программы составит 45—60 минут. Тематические программы будут выходить также ежедневно, длительность — 40—50 минут. Отметим, что год назад подобная закупка обошлась бюджету в 35 млн рублей — правда, и общее время трансляции тогда было больше .

6. Повысить цифровую грамотность за 8 миллионов

Государственный комитет Башкортостана по информатизации готов заплатить 8,5 млн рублей за разработку мультимедийных курсов в области цифровой грамотности для размещения на портале «Электронное образование Республики Башкортостан». О тендере было объявлено 11 июля, заявки принимаются до 22 июля, а аукцион состоится 24 июля.

От подрядчика потребуется разработать четыре электронных курса: «Информационная грамотность», «Коммуникативная грамотность», «Навыки создания цифрового контента», «Навыки решения проблем в цифровой среде». Для этого должно быть проведено всероссийское социологическое исследование, разработаны структура курсов, конспекты учебных материалов, аудиосопровождение и видеоматериалы, а также проведены другие работы. Все этапы должны быть выполнены до 30 ноября 2019 года.

7. Рассчитать планы дорог до 2034 года

ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» заплатит 8,4 млн рублей за разработку мультимодальной транспортной модели для сетей дорог в границах 79 муниципальных образований Башкортостана на долгосрочный период до 2034 года. О закупке у единственного поставщика стало известно 12 июля, но имя его в документации не указано.

Российский дорожный научно-исследовательский институт заплатит 8,4 млн рублей за разработку мультимодальной транспортной модели для сетей дорог в границах 79 муниципальных образований Башкортостана. Фото ufa-news.net

В рамках разработки транспортной модели должны быть подготовлены предложения по вводу улично-дорожной сети и сетей транспорта общего пользования. Помимо этого, должна быть создана модель транспортного спроса, спрогнозированы показатели социально-экономического развития по районам, изменения дорожной сети и маршрутной сети общественного транспорта. Потребуется также категорировать дороги с учетом прогнозируемой загрузки, разработать автоматизированную систему управления дорожным движением.

8. Тенты для фестиваля «Молочная страна»

А вот Министерство сельского хозяйства Башкортостана займется проведением мероприятия. Ведомство готово потратить 3,5 млн рублей на быстровозводимые конструкции для проведения ежегодного фестиваля «Молочная страна — 2019». О тендере стало известно 15 июля, заявки можно подать до 23 июля, а аукцион состоится 25 июля. Профинансируют закупку из бюджета региона.

Конструкции должны быть смонтированы 22—23 августа 2019 года, эксплуатироваться они будут 23 и 24 августа, а 24 и 25 августа их должны демонтировать. Всего для «Молочной страны» понадобится 18 быстровозводимых тентовых конструкций — 15 из них по 136 тысяч, две — по 221,6 тысячи и одна — за 1,01 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства Башкортостана займется проведением мероприятия. Ведомство готово потратить 3,5 млн рублей на быстровозводимые конструкции для проведения ежегодного фестиваля «Молочная страна». Фото bashinform.ru

9. Автобус для стерлитамакских театралов за 2,8 миллиона

«Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение» готовится заплатить 2,83 млн рублей за пассажирский междугородний автобус. Об электронном аукционе стало известно 16 июля, заявки от участников будут приниматься до 24 июля, а победителя определят 26 июля. Финансирование будет осуществлено из средств самого бюджетного учреждения.

Речь идет о небольшом — 17-местном — дизельном автобусе, выпуска не ранее 2018 года. В нем должны быть предпусковой отопитель, ABS и ESP, тонированные стекла, сдвижная дверь с электроприводом. Автобус должен быть с трехточечными ремнями безопасности и системой предупреждения о непристегнутом ремне, а также с кондиционером и двумя автономными отопителями.

10. Канцелярские принадлежности к выборам на 2,6 миллиона

Центральная избирательная комиссия Башкортостана, видимо, начинает готовиться к выборам. 15 июля стало известно, что ЦИК купит канцелярских принадлежностей на общую сумму в 2,6 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 23 июля, а аукцион состоится 24 июля. Любопытно, что время его проведения указано очень точно — 11.06. Закупку профинансируют из бюджета региона.

Центральная избирательная комиссия Башкортостана, видимо, начинает готовиться к выборам. Фото info-vsem.ru

Доставка товаров должна производиться по 70 адресам, почти все из которых — адреса территориальных избирательных комиссий. Понадобится более 10 тысяч перманентных маркеров, около 7 тысяч подушек для смачивания пальцев, скотчей и комплектов скрепок, 35 тысяч шариковых ручек, 17 тысяч карандашей. Помимо этого, ЦИКу нужен клей ПВА, корректирующая жидкость, штемпельная краска, пластилин и другие товары.