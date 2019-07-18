Госзакупки Башкирии: поведать о власти по телевизору, поставить остановки с табло и обеспечить ЦИК ручками
Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю
1. Авиатопливо для уфимского аэропорта
Главный аэропорт Башкортостана — Международный аэропорт «Уфа» — собирается заплатить более четверти миллиарда, а точнее — 276 млн рублей за топливо для реактивных двигателей, которое будет использоваться для заправки воздушных судов. О закупке было объявлено 15 июля, предложения принимаются до 25 июля, а итоги подведут 26 июля.
Всего аэропорту понадобится 6 тысяч тонн топлива высшего сорта марки ТС-1. Каждая тонна авиатоплива обойдется, таким образом, в 46 тысяч рублей. Поставка должна осуществляться железнодорожным транспортом или с помощью магистрального нефтепродуктопровода до 30 августа 2019 года.
2. Школа и детский сад — селу в Салаватском районе
Управление капитального строительства Башкортостана планирует построить в селе Лаклы Салаватского района школу на 80 ученических мест и детский сад на 40 мест за 153 млн рублей. Об аукционе стало известно 12 июля, заявки будут приниматься до 24 июля, тогда же состоится и сам аукцион. Закупку профинансируют из бюджетов России и Башкортостана.
В 2019 году будет подготовлена территория и проведены общестроительные работы, среди них — фундаменты, гидроизоляция, кладка стен, плиты перекрытия, тепловые сети. В 2020 году будут установлены окна и двери, навесной фасад, устроены полы, проведены внутренние и наружные коммуникации. Школа и детский сад появятся на улице Советской до 31 августа 2020 года. Отметим, что 153 млн рублей — довольно небольшая сумма сразу для двух объектов: к примеру, в казанском ЖК «Соловьиная роща» одна только школа стоит 583 млн рублей — правда, она в разы больше — на 1 224 учащихся.
3. Почти 100 миллионов на продолжение ремонта в сквере в Затоне
Управление капитального строительства администрации Уфы собирается потратиться на вторую очередь капитального ремонта сквера «Волна» в Ленинском районе города. Это обойдется бюджету Уфы в 95 млн рублей. О закупке стало известно 12 июля, она будет осуществлена у единственного поставщика, имя которого в документации обнаружить не удалось.
Работы должны быть выполнены достаточно быстро — до 15 ноября 2019 года. В рамках работ будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устроены наружные сети канализации, наружные сети водопровода, также поставлено оборудование. Сквер располагается в пределах улиц Ахметова, Ирендык, Союзная, Шмидта — речь идет о микрорайоне Затон.
4. Новые остановки в Уфе с информационными табло и системой вызова полиции
Уфа будет преображаться не только благодаря скверам. Скоро в городе поставят новые остановочные павильоны. Обойдется это Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений в 94,9 млн рублей. Информацию о закупке обнародовали 12 июля, потенциальные исполнители могут подать заявки до 23 июля, а аукцион состоится 25 июля. Оплатят комфорт в ожидании автобуса в основном из бюджета региона — оттуда выделят 92 млн рублей. Еще 2,85 млн рублей потратят из бюджета города.
Новые остановки появятся уже совсем скоро — до 30 октября 2019 года. В павильонах будет скамья, электронное табло, датчик освещенности, светодиодная подсветка. Также на остановках будут карты навигации района, видеокамеры с углом обзора 360 градусов и система безопасности «гражданин — полицейский» с вызывной панелью, громкоговорителем и сиреной. Всего появятся 106 остановочных павильонов — стоимость каждого составит 895 тысяч.
5. Рассказы о госвласти за 23 миллиона
Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана готово заплатить 23,2 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов государственной власти и их трансляцию в виде региональных вставок на общероссийских каналах. Такая информация появилась на портале госзакупок 16 июля, заявки будут приниматься до 8 августа, а оценивать их будут 13 и 19 августа.
Понадобится создать программы, связанные с информационным вещанием длительностью в 147 часов, из них на башкирском языке — 24,5 часа, еще 54 часа будут связаны с тематическим вещанием (из них на башкирском языке — 36 часов). Программы, связанные с информационным вещанием, должны выходить ежедневно, продолжительность каждой программы составит 45—60 минут. Тематические программы будут выходить также ежедневно, длительность — 40—50 минут. Отметим, что год назад подобная закупка обошлась бюджету в 35 млн рублей — правда, и общее время трансляции тогда было больше .
6. Повысить цифровую грамотность за 8 миллионов
Государственный комитет Башкортостана по информатизации готов заплатить 8,5 млн рублей за разработку мультимедийных курсов в области цифровой грамотности для размещения на портале «Электронное образование Республики Башкортостан». О тендере было объявлено 11 июля, заявки принимаются до 22 июля, а аукцион состоится 24 июля.
От подрядчика потребуется разработать четыре электронных курса: «Информационная грамотность», «Коммуникативная грамотность», «Навыки создания цифрового контента», «Навыки решения проблем в цифровой среде». Для этого должно быть проведено всероссийское социологическое исследование, разработаны структура курсов, конспекты учебных материалов, аудиосопровождение и видеоматериалы, а также проведены другие работы. Все этапы должны быть выполнены до 30 ноября 2019 года.
7. Рассчитать планы дорог до 2034 года
ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» заплатит 8,4 млн рублей за разработку мультимодальной транспортной модели для сетей дорог в границах 79 муниципальных образований Башкортостана на долгосрочный период до 2034 года. О закупке у единственного поставщика стало известно 12 июля, но имя его в документации не указано.
В рамках разработки транспортной модели должны быть подготовлены предложения по вводу улично-дорожной сети и сетей транспорта общего пользования. Помимо этого, должна быть создана модель транспортного спроса, спрогнозированы показатели социально-экономического развития по районам, изменения дорожной сети и маршрутной сети общественного транспорта. Потребуется также категорировать дороги с учетом прогнозируемой загрузки, разработать автоматизированную систему управления дорожным движением.
8. Тенты для фестиваля «Молочная страна»
А вот Министерство сельского хозяйства Башкортостана займется проведением мероприятия. Ведомство готово потратить 3,5 млн рублей на быстровозводимые конструкции для проведения ежегодного фестиваля «Молочная страна — 2019». О тендере стало известно 15 июля, заявки можно подать до 23 июля, а аукцион состоится 25 июля. Профинансируют закупку из бюджета региона.
Конструкции должны быть смонтированы 22—23 августа 2019 года, эксплуатироваться они будут 23 и 24 августа, а 24 и 25 августа их должны демонтировать. Всего для «Молочной страны» понадобится 18 быстровозводимых тентовых конструкций — 15 из них по 136 тысяч, две — по 221,6 тысячи и одна — за 1,01 млн рублей.
9. Автобус для стерлитамакских театралов за 2,8 миллиона
«Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение» готовится заплатить 2,83 млн рублей за пассажирский междугородний автобус. Об электронном аукционе стало известно 16 июля, заявки от участников будут приниматься до 24 июля, а победителя определят 26 июля. Финансирование будет осуществлено из средств самого бюджетного учреждения.
Речь идет о небольшом — 17-местном — дизельном автобусе, выпуска не ранее 2018 года. В нем должны быть предпусковой отопитель, ABS и ESP, тонированные стекла, сдвижная дверь с электроприводом. Автобус должен быть с трехточечными ремнями безопасности и системой предупреждения о непристегнутом ремне, а также с кондиционером и двумя автономными отопителями.
10. Канцелярские принадлежности к выборам на 2,6 миллиона
Центральная избирательная комиссия Башкортостана, видимо, начинает готовиться к выборам. 15 июля стало известно, что ЦИК купит канцелярских принадлежностей на общую сумму в 2,6 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 23 июля, а аукцион состоится 24 июля. Любопытно, что время его проведения указано очень точно — 11.06. Закупку профинансируют из бюджета региона.
Доставка товаров должна производиться по 70 адресам, почти все из которых — адреса территориальных избирательных комиссий. Понадобится более 10 тысяч перманентных маркеров, около 7 тысяч подушек для смачивания пальцев, скотчей и комплектов скрепок, 35 тысяч шариковых ручек, 17 тысяч карандашей. Помимо этого, ЦИКу нужен клей ПВА, корректирующая жидкость, штемпельная краска, пластилин и другие товары.
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