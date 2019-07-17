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Мэр Нижнего Новгорода признал неэффективность расходования средств на благоустройство

14:00, 17.07.2019
Мэр Нижнего Новгорода признал неэффективность расходования средств на благоустройство
Фото: youtube.com / скриншот

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов согласился, что выделенные на благоустройство города деньги к ЧМ-2018 были потрачены неэффективно.

«Это можно сделать и лучше и эффективнее», — сказал градоначальник в интервью блогеру Илье Варламову в рамках проекта «Большая дорога с мэром» (БДСМ).

Сейчас на площадке перед станцией метро «Стрелка» установлены брусчатка, лавочки, урны. Мэр Нижнего согласился, что дизайн общественного пространства мог быть проработан намного лучше.

Также мэр прокомментировал знаменитое фото с размытой Волжской набережной. Он сообщил, что при застройке микрорайона «Седьмое небо» были выданы «облегченные ТУ по ливневке».

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