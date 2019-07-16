Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса заплакал на суде по аресту

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня Архангельский райсуд РБ отправил под арест 32-летнего водителя автобуса, перевернувшегося с туристами из Татарстана 14 июля. На процессе обвиняемый не смог сдержать слез.

«Единственное, что я хочу сказать, что хотел бы принести свои извинения перед родственниками… То, что так произошло», — приводит слова водителя ГТРК «Башкортостан».

По данным башкортостанского управления Следкома, ему уже предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что 14 июля автобус с 39 туристами из Набережных Челнов перевернулся на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В результате ДТП погибли шесть человек.