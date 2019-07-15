Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП с автобусом в Башкирии

Расследование уголовного дела по факту аварии автобуса с туристами из Татарстана в Башкирии взято на контроль в центральном аппарате Следкома.

«По предварительным данным, 14 июля 2019 года пассажирский автобус с 39 пассажирами, двигаясь по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Республики Башкортостан, опрокинулся в кювет, в результате чего 6 человек погибли, а 12 — получили телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по РБ.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Также Следственный комитет опубликовал видеозапись осмотра места происшествия специалистами.