«Росатом» рассчитывает набрать персонал бывшего комплекса уничтожения химоружия в Камбарке на предприятие по утилизации опасных отходов

«Дочка» «Росатома» ФГУП «РосРАО» рассчитывает нанять сотрудников бывшего объекта уничтожения химоружия в Камбарке на новое предприятие по утилизации опасных отходов.

«Естественно, что мы очень рассчитываем, что все это кадровое ядро, весь этот персонал плавно перетечет на новое предприятие и продолжит выполнять те задачи, которые он, собственно говоря, раньше выполнял», — передает «Интерфакс» слова приехавшего в Удмуртию заместителя гендиректора РосРАО Максима Королькова.

Он сообщил, что такой подход был реализован на аналогичном объекте в Брянской области.

Корольков отметил, что выбор площадки для утилизации опасных отходов на базе объекта в Камбарке был обусловлен не только наличием инфраструктуры, но и персонала, который умеет работать с опасными веществами.

Напомним, что в Удмуртии проходят акции протеста из-за планов построить в Камбарке предприятие по утилизации опасных отходов.