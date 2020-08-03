Нигматуллина Гульшат Радифовна

Общая информация

Родилась 26 июля 1968 г. в Казани.



В 1993 г. окончила Казанскую государственную консерваторию («музыковедение»), в 2007 г. Казанский государственный финансово-экономический институт (программа «Мастер делового администрирования (MBA).



1988-1990 гг. — преподаватель в специализированных учебных заведениях г.Казани.



1990-1993 гг. — редактор музыкального вещания радио ГТРК «Татарстан».



С 1993 г. — в Министерстве культуры Республики Татарстан — занимала должность главного специалиста отдела искусств, помощника министра, начальника отдела по социально-культурной работе и взаимодействию с муниципальными учреждениями культуры.



2008-2009 гг. — заместитель министра культуры Республики Татарстан.



2009-2019 гг. — начальник управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.



С 22.02.2019 г. — начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан.



Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, награждена медалью «В память 1000-летия Казани», Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.

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