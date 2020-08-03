Нигматуллина Гульшат Радифовна
Общая информация
Родилась 26 июля 1968 г. в Казани.
В 1993 г. окончила Казанскую государственную консерваторию («музыковедение»), в 2007 г. Казанский государственный финансово-экономический институт (программа «Мастер делового администрирования (MBA).
1988-1990 гг. — преподаватель в специализированных учебных заведениях г.Казани.
1990-1993 гг. — редактор музыкального вещания радио ГТРК «Татарстан».
С 1993 г. — в Министерстве культуры Республики Татарстан — занимала должность главного специалиста отдела искусств, помощника министра, начальника отдела по социально-культурной работе и взаимодействию с муниципальными учреждениями культуры.
2008-2009 гг. — заместитель министра культуры Республики Татарстан.
2009-2019 гг. — начальник управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
С 22.02.2019 г. — начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, награждена медалью «В память 1000-летия Казани», Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420084, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, 14
- Телефон: (843) 293-14-89
- Email: Gulshat.Nigmatullina@tatar.ru
- Сайт: https://zags.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 03.08.2020