Список персон

Нигматуллина Гульшат Радифовна

Гос. ведомства, Министерства
Нигматуллина Гульшат Радифовна
Фото: prav.tatarstan.ru/

Общая информация

Родилась 26 июля 1968 г. в Казани.

В 1993 г. окончила Казанскую государственную консерваторию («музыковедение»), в 2007 г. Казанский государственный финансово-экономический институт (программа «Мастер делового администрирования (MBA).

1988-1990 гг. — преподаватель в специализированных учебных заведениях г.Казани.

1990-1993 гг. — редактор музыкального вещания радио ГТРК «Татарстан».

С 1993 г. — в Министерстве культуры Республики Татарстан — занимала должность главного специалиста отдела искусств, помощника министра, начальника отдела по социально-культурной работе и взаимодействию с муниципальными учреждениями культуры.

2008-2009 гг. — заместитель министра культуры Республики Татарстан.

2009-2019 гг. — начальник управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

С 22.02.2019 г. — начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, награждена медалью «В память 1000-летия Казани», Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420084, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, 14
  • Телефон: (843) 293-14-89
  • Email: Gulshat.Nigmatullina@tatar.ru
  • Сайт: https://zags.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 03.08.2020

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