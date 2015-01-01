Выборы в Госсовет РТ

8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов в Государственный совет республики. Новый созыв парламента РТ будет избран на пять лет. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. Выборный процесс от подготовки до итогов голосования – в сюжете «Реального времени».