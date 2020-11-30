Габдрахманова Гульнара Закариевна

Общая информация

Родилась 18 сентября 1971 года в р. п. Арск Арского района ТАССР.

Образование

1992 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература».

Трудовая деятельность

1992-1993 гг. — преподаватель русского языка и литературы Арского педагогического училища.

1993-1998 гг. — методист Балтасинского детского сада №2.

1998-2003 гг. — учитель русского языка и литературы Балтасинской гимназии.

2003-2005 гг. — ведущий советник отдела общего и среднего образования министерства образования и науки РТ.

2005-2011 гг. — директор Карадуванской средней общеобразовательной школы Балтасинского района РТ.

2011-2014 гг. — начальник отдела образования Балтасинского районного исполнительного комитета — начальник МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета».

2014-2018 гг. — заместитель министра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования.

С 4 мая 2018 г. — председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.

Награды и звания

Заслуженный учитель РТ (2016 г.).

Награждена почетной грамотой МО и Н РТ (2008 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2012 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2020 г.).

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