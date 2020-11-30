Габдрахманова Гульнара Закариевна
Общая информация
Родилась 18 сентября 1971 года в р. п. Арск Арского района ТАССР.
Образование
1992 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература».
Трудовая деятельность
1992-1993 гг. — преподаватель русского языка и литературы Арского педагогического училища.
1993-1998 гг. — методист Балтасинского детского сада №2.
1998-2003 гг. — учитель русского языка и литературы Балтасинской гимназии.
2003-2005 гг. — ведущий советник отдела общего и среднего образования министерства образования и науки РТ.
2005-2011 гг. — директор Карадуванской средней общеобразовательной школы Балтасинского района РТ.
2011-2014 гг. — начальник отдела образования Балтасинского районного исполнительного комитета — начальник МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета».
2014-2018 гг. — заместитель министра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования.
С 4 мая 2018 г. — председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.
Награды и звания
Заслуженный учитель РТ (2016 г.).
Награждена почетной грамотой МО и Н РТ (2008 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2012 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Ново-Песочная, 44
- Телефон: (843) 222-95-62
- Email: prm.archive@tatar.ru
Дата последнего обновления: 30.11.2020