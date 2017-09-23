Управление ЗАГС Кабинета министров РТ
Общая информация
Управление записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ - орган исполнительной власти РТ специальной компетенции, осуществляющий функцию управления деятельностью по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Основной задачей Управления является управление деятельностью по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Республики Татарстан.
Руководитель - Шавалеева Альбина Рафаилевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Ахтямова, 14
- Телефон: (843) 293-14-89
- Email: zags@tatar.ru
- Сайт: http://zags.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2017