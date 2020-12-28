Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу
Общая информация
Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу является органом исполнительной власти Республики Татарстан, реализующим функции управления формированием государственных информационных ресурсов, осуществляющим мониторинг социально-экономического развития Республики Татарстан и формирующим информационную основу деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан для принятия управленческих решений.
Руководитель — Семенова Ольга Юрьевна.
Находится в стадии ликвидации с 6.10.2020 года.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Галиаскара Камала, 24А
- Телефон: (843) 292-94-82
- Email: ks.em@tatar.ru
- Сайт: https://monitoring.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 28.12.2020