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Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу

Гос. ведомства

Общая информация

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу является органом исполнительной власти Республики Татарстан, реализующим функции управления формированием государственных информационных ресурсов, осуществляющим мониторинг социально-экономического развития Республики Татарстан и формирующим информационную основу деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан для принятия управленческих решений.

Руководитель — Семенова Ольга Юрьевна.

Находится в стадии ликвидации с 6.10.2020 года.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Галиаскара Камала, 24А
  • Телефон: (843) 292-94-82
  • Email: ks.em@tatar.ru
  • Сайт: https://monitoring.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 28.12.2020

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