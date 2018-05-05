Гайзатуллин Радик Рауфович

Общая информация

Родился 20 июля 1964 года в д. Новые Тинчали Буинского района ТАССР.

Образование:

1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» )

Трудовая деятельность:



В 1985 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1986 — 1988 гг. — главный бухгалтер колхоза «Маяк» Лаишевского района ТАССР.

В 1988 — 1988 гг. — ведущий специалист по контрольно-ревизионной работе Лаишевского РАПО.

В 1988 — 1999 гг. — главный бухгалтер агрофирмы «Бирюли».

В 1999 — 2000 гг. — начальник отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов РТ.

В 2000 — 2001 гг. — заместитель министра финансов РТ.

В 2001 — 2002 гг. — первый заместитель министра финансов РТ.

С июня 2002 г. — министр финансов РТ.

C октября 2010 г. — член совета при президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

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