Список персон

Загидуллин Рустем Ильдусович

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 29 апреля 1986 года

Образование:

2008 год — Казанский государственный университет

2011 год — аспирантура

Трудовая деятельность:

В 2006 — 2009 гг. — юрист, начальник юридического отдела ГУП «Производственное объединение „Татрыбхоз“.
В 2011 — 2014 гг. — помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления.
В 2014 — 2017 гг. — первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан.

С июня 2017 г. — министр юстиции Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
  • Телефон: (843) 293-12-23
  • Email: minjust@tatar.ru
  • Сайт: minjust.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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