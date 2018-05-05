Загидуллин Рустем Ильдусович
Общая информация
Родился 29 апреля 1986 года
Образование:
2008 год — Казанский государственный университет
2011 год — аспирантура
Трудовая деятельность:
В 2006 — 2009 гг. — юрист, начальник юридического отдела ГУП «Производственное объединение „Татрыбхоз“.
В 2011 — 2014 гг. — помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Республики Татарстан и органами местного самоуправления.
В 2014 — 2017 гг. — первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан.
С июня 2017 г. — министр юстиции Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
- Телефон: (843) 293-12-23
- Email: minjust@tatar.ru
- Сайт: minjust.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018