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Государственный комитет РТ по архивному делу

Гос. ведомства

Общая информация

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу является исполнительным органом государственной власти РТ межотраслевой компетенции, уполномоченным на осуществление функций по государственному управлению и регулированию в области архивного дела в РТ, реализации единой государственной политики в сфере архивного дела на территории РТ и межотраслевого взаимодействия по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также по контролю за сохранностью, комплектованием, учетом и использованием архивных документов.

Основными задачами Госкомитета РТ по архивному делу являются:

  • реализация государственной политики в области архивного дела в Республике Татарстан;
  • организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в соответствии с законодательством в интересах граждан, общества и государства;
  • участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан, органов государственной власти Республики Татарстан и орга­нов местного самоуправления Республики Татарстан на основе документов Архив­ного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;
  • разработка и принятие в пределах компетенции нормативных правовых актов в сфере архивного дела в Республике Татарстан;
  • осуществление регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации и Республики Татарстан в преде­лах своей компетенции;
  • контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Законом Респуб­лики Татарстан от 18 января 2005 года № 5-ЗРТ «Об обязательном экземпляре до­кументов Республики Татарстан».

Госкомитет РТ по архивному делу в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:

  • разрабатывает прогнозы развития архивного дела, а также основные направления деятельности на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную пер­спективы;
  • проводит анализ состояния архивного дела в Республике Татарстан;
  • организует реализацию федеральных и республиканских программ по развитию архивного дела;
  • обеспечивает развитие информатизации в области архивного дела в Республике Татарстан, организацию создания информационных баз данных для обеспечения поиска информации по архивным документам;
  • разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства в сфере архивного дела;
  • обеспечивает подготовку и внесение в установленном порядке на рас­смотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан проектов нормативных пра­вовых актов в сфере архивного дела, предложений о развитии архивной службы;
  • разрабатывает и в установленном порядке утверждает обязательные для исполнения нормативно-методические документы по архивному делу;
  • разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции инструкции и методические пособия по вопросам архивного дела;
  • разрабатывает предложения к проекту бюджета Республики Татарстан в части содержания Госкомитета и подведомственных учреждений;
  • организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, находящихся в государственной собственности Республики Татарстан;
  • обеспечивает соблюдение правил и внедрение единых принципов ор­ганизации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Республики Татарстан;
  • осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением Закона Республики Татарстан «Об Архивном фонде Республики Татарстан и архи­вах», в том числе организует и осуществляет проверки выполнения требований за­конодательства в области архивного дела, соблюдения правил хранения, комплекто­вания, учета и использования архивных документов.
  • контролирует осуществление государственных полномочий Республи­ки Татарстан в области архивного дела, переданных органам местного самоуправле­ния, путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об исполнении государственных полномочий;
  • организует экспертизу научной и практической ценности документов, решает вопросы о включении их в состав Архивного фонда Республики Татарстан, контролирует отбор, подготовку и передачу документов на постоянное хранение;
  • ведет сводный список источников комплектования архивов в Респуб­лике Татарстан;
  • обеспечивает в установленном порядке отнесение архивных докумен­тов к особо ценным и уникальным;
  • ведет централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Татарстан, в том числе в электронном виде;
  • представляет сведения по учету документов Архивного фонда Респуб­лики Татарстан в Федеральное архивное агентство;
  • ведет Республиканский реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан;
  • организует создание информационных баз данных, иных видов архив­ных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании документов Архивного фонда Республики Татарстан;
  • организует в установленном порядке выявление и приобретение пред­ставляющих интерес для Архивного фонда Республики Татарстан архивных доку­ментов, находящихся за пределами Республики Татарстан, в том числе за рубежом;
  • осуществляет в установленном порядке международное и межрегио­нальное сотрудничество в области архивного дела, осуществляет деловые связи с архивными учреждениями других регионов Российской Федерации и государств, участвует в работе международных организаций, совещаний, конференций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене;
  • участвует в установленном порядке в разработке проектов соглашений (договоров) Республики Татарстан с другими субъектами Российской Федерации, органами власти иностранных государств по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета, обеспечивает выполнение обязательств по указанным соглашениям (договорам) в пределах своей компетенции, заключает соглашения с органами исполнительной власти в области архивного дела других субъектов Российской Феде­рации;
  • осуществляет меры по обеспечению преимущественного права Рес­публики Татарстан на покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи;
  • координирует и направляет научно-исследовательскую и методиче­скую работу государственных архивов, участвует в работе Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа, разрабатывает меры по внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведения, археографии в практику архивного дела;
  • принимает участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан, орга­нов государственной власти и органов местного самоуправления на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;
  • организует обеспечение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений к документам Архивного фонда Республики Татарстан и другим архивным документам, находящимся на хра­нении в подведомственных организациях, в том числе путем создания и ведения информационных поисковых систем по архивным документам;
  • осуществляет исполнение запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и общественных объеди­нений на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других ар­хивных документов;
  • осуществляет оформление в установленном порядке архивных спра­вок, направляемых в иностранные государства;
  • осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание подведомствен­ных учреждений и реализацию возложенных на Госкомитет функций;
  • осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений, периодических печатных изданий архивной и исторической направ­ленности;
  • осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений, обеспечение их функционирования, а также оказывает содействие в пределах своей компетенции муниципальным архивам в методическом обеспечении их деятельности;
  • осуществляет организационно-методическое сопровождение в области архивного дела и документационного обеспечения деятельности государственных органов Республики Татарстан, государственных унитарных предприятий Респуб­лики Татарстан, включая казенные предприятия, и государственных учреждений Республики Татарстан;
  • осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство работой архивов организаций, в том числе архивов по личному составу;
  • осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений по привлечению внебюджетных средств, в том числе работу по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам;
  • организует деятельность подведомственных учреждений по подготов­ке историко-документальных выставок, публикации научно-справочных изданий на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан;
  • организует конференции, семинары, обучения, выставки и другие мероприятия в сфере деятельности Госкомитета и подведомственных учреждений;
  • организует внедрение в практику работы подведомственных учреждений наиболее рациональных систем хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов; принятие мер по материально- техническому обеспечению подведомственных учреждений;
  • организует научно-исследовательскую и методическую работу подведомственных организаций в сфере архивного дела и делопроизводства;
  • организует в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Госкомитета и подведомственных учреждений, а также работников архивов государственных органов, органов местного самоуправ­ления и организаций;
  • осуществляет разработку, внедрение и сопровождение отраслевых и межотраслевых информационных систем, баз и банков данных, архивных справочников по фондам и документам Архивного фонда Республики Татарстан.

Руководитель — Габдрахманова Гульнара Закариевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Казань, ул. Ново-Песочная, д. 44
  • Телефон: (843) 222-95-61
  • Email: prm.archive@tatar.ru
  • Сайт: arhiv.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2019


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