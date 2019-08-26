Государственный комитет РТ по архивному делу
Общая информация
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу является исполнительным органом государственной власти РТ межотраслевой компетенции, уполномоченным на осуществление функций по государственному управлению и регулированию в области архивного дела в РТ, реализации единой государственной политики в сфере архивного дела на территории РТ и межотраслевого взаимодействия по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также по контролю за сохранностью, комплектованием, учетом и использованием архивных документов.
Основными задачами Госкомитета РТ по архивному делу являются:
- реализация государственной политики в области архивного дела в Республике Татарстан;
- организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в соответствии с законодательством в интересах граждан, общества и государства;
- участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан, органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления Республики Татарстан на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;
- разработка и принятие в пределах компетенции нормативных правовых актов в сфере архивного дела в Республике Татарстан;
- осуществление регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации и Республики Татарстан в пределах своей компетенции;
- контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Законом Республики Татарстан от 18 января 2005 года № 5-ЗРТ «Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан».
Госкомитет РТ по архивному делу в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает прогнозы развития архивного дела, а также основные направления деятельности на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы;
- проводит анализ состояния архивного дела в Республике Татарстан;
- организует реализацию федеральных и республиканских программ по развитию архивного дела;
- обеспечивает развитие информатизации в области архивного дела в Республике Татарстан, организацию создания информационных баз данных для обеспечения поиска информации по архивным документам;
- разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства в сфере архивного дела;
- обеспечивает подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан проектов нормативных правовых актов в сфере архивного дела, предложений о развитии архивной службы;
- разрабатывает и в установленном порядке утверждает обязательные для исполнения нормативно-методические документы по архивному делу;
- разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции инструкции и методические пособия по вопросам архивного дела;
- разрабатывает предложения к проекту бюджета Республики Татарстан в части содержания Госкомитета и подведомственных учреждений;
- организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, находящихся в государственной собственности Республики Татарстан;
- обеспечивает соблюдение правил и внедрение единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Республики Татарстан;
- осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением Закона Республики Татарстан «Об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах», в том числе организует и осуществляет проверки выполнения требований законодательства в области архивного дела, соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
- контролирует осуществление государственных полномочий Республики Татарстан в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления, путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об исполнении государственных полномочий;
- организует экспертизу научной и практической ценности документов, решает вопросы о включении их в состав Архивного фонда Республики Татарстан, контролирует отбор, подготовку и передачу документов на постоянное хранение;
- ведет сводный список источников комплектования архивов в Республике Татарстан;
- обеспечивает в установленном порядке отнесение архивных документов к особо ценным и уникальным;
- ведет централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Татарстан, в том числе в электронном виде;
- представляет сведения по учету документов Архивного фонда Республики Татарстан в Федеральное архивное агентство;
- ведет Республиканский реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан;
- организует создание информационных баз данных, иных видов архивных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании документов Архивного фонда Республики Татарстан;
- организует в установленном порядке выявление и приобретение представляющих интерес для Архивного фонда Республики Татарстан архивных документов, находящихся за пределами Республики Татарстан, в том числе за рубежом;
- осуществляет в установленном порядке международное и межрегиональное сотрудничество в области архивного дела, осуществляет деловые связи с архивными учреждениями других регионов Российской Федерации и государств, участвует в работе международных организаций, совещаний, конференций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене;
- участвует в установленном порядке в разработке проектов соглашений (договоров) Республики Татарстан с другими субъектами Российской Федерации, органами власти иностранных государств по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета, обеспечивает выполнение обязательств по указанным соглашениям (договорам) в пределах своей компетенции, заключает соглашения с органами исполнительной власти в области архивного дела других субъектов Российской Федерации;
- осуществляет меры по обеспечению преимущественного права Республики Татарстан на покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи;
- координирует и направляет научно-исследовательскую и методическую работу государственных архивов, участвует в работе Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа, разрабатывает меры по внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведения, археографии в практику архивного дела;
- принимает участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан, органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;
- организует обеспечение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений к документам Архивного фонда Республики Татарстан и другим архивным документам, находящимся на хранении в подведомственных организациях, в том числе путем создания и ведения информационных поисковых систем по архивным документам;
- осуществляет исполнение запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;
- осуществляет оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства;
- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание подведомственных учреждений и реализацию возложенных на Госкомитет функций;
- осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений, периодических печатных изданий архивной и исторической направленности;
- осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений, обеспечение их функционирования, а также оказывает содействие в пределах своей компетенции муниципальным архивам в методическом обеспечении их деятельности;
- осуществляет организационно-методическое сопровождение в области архивного дела и документационного обеспечения деятельности государственных органов Республики Татарстан, государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, включая казенные предприятия, и государственных учреждений Республики Татарстан;
- осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство работой архивов организаций, в том числе архивов по личному составу;
- осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений по привлечению внебюджетных средств, в том числе работу по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам;
- организует деятельность подведомственных учреждений по подготовке историко-документальных выставок, публикации научно-справочных изданий на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан;
- организует конференции, семинары, обучения, выставки и другие мероприятия в сфере деятельности Госкомитета и подведомственных учреждений;
- организует внедрение в практику работы подведомственных учреждений наиболее рациональных систем хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов; принятие мер по материально- техническому обеспечению подведомственных учреждений;
- организует научно-исследовательскую и методическую работу подведомственных организаций в сфере архивного дела и делопроизводства;
- организует в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Госкомитета и подведомственных учреждений, а также работников архивов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций;
- осуществляет разработку, внедрение и сопровождение отраслевых и межотраслевых информационных систем, баз и банков данных, архивных справочников по фондам и документам Архивного фонда Республики Татарстан.
Руководитель — Габдрахманова Гульнара Закариевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Казань, ул. Ново-Песочная, д. 44
- Телефон: (843) 222-95-61
- Email: prm.archive@tatar.ru
- Сайт: arhiv.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2019