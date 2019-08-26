Государственный комитет РТ по архивному делу

Общая информация

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу является исполнительным органом государственной власти РТ межотраслевой компетенции, уполномоченным на осуществление функций по государственному управлению и регулированию в области архивного дела в РТ, реализации единой государственной политики в сфере архивного дела на территории РТ и межотраслевого взаимодействия по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также по контролю за сохранностью, комплектованием, учетом и использованием архивных документов.

Основными задачами Госкомитета РТ по архивному делу являются:

реализация государственной политики в области архивного дела в Республике Татарстан;

организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в соответствии с законодательством в интересах граждан, общества и государства;

участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан, органов государственной власти Республики Татарстан и орга­нов местного самоуправления Республики Татарстан на основе документов Архив­ного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;

разработка и принятие в пределах компетенции нормативных правовых актов в сфере архивного дела в Республике Татарстан;

осуществление регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации и Республики Татарстан в преде­лах своей компетенции;

контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Законом Респуб­лики Татарстан от 18 января 2005 года № 5-ЗРТ «Об обязательном экземпляре до­кументов Республики Татарстан».

Госкомитет РТ по архивному делу в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:



разрабатывает прогнозы развития архивного дела, а также основные направления деятельности на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную пер­спективы;

проводит анализ состояния архивного дела в Республике Татарстан;

организует реализацию федеральных и республиканских программ по развитию архивного дела;

обеспечивает развитие информатизации в области архивного дела в Республике Татарстан, организацию создания информационных баз данных для обеспечения поиска информации по архивным документам;

разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства в сфере архивного дела;

обеспечивает подготовку и внесение в установленном порядке на рас­смотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан проектов нормативных пра­вовых актов в сфере архивного дела, предложений о развитии архивной службы;

разрабатывает и в установленном порядке утверждает обязательные для исполнения нормативно-методические документы по архивному делу;

разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции инструкции и методические пособия по вопросам архивного дела;

разрабатывает предложения к проекту бюджета Республики Татарстан в части содержания Госкомитета и подведомственных учреждений;

организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, находящихся в государственной собственности Республики Татарстан;

обеспечивает соблюдение правил и внедрение единых принципов ор­ганизации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов на территории Республики Татарстан;

осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением Закона Республики Татарстан «Об Архивном фонде Республики Татарстан и архи­вах», в том числе организует и осуществляет проверки выполнения требований за­конодательства в области архивного дела, соблюдения правил хранения, комплекто­вания, учета и использования архивных документов.

контролирует осуществление государственных полномочий Республи­ки Татарстан в области архивного дела, переданных органам местного самоуправле­ния, путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об исполнении государственных полномочий;



организует экспертизу научной и практической ценности документов, решает вопросы о включении их в состав Архивного фонда Республики Татарстан, контролирует отбор, подготовку и передачу документов на постоянное хранение;

ведет сводный список источников комплектования архивов в Респуб­лике Татарстан;

обеспечивает в установленном порядке отнесение архивных докумен­тов к особо ценным и уникальным;

ведет централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Татарстан, в том числе в электронном виде;

представляет сведения по учету документов Архивного фонда Респуб­лики Татарстан в Федеральное архивное агентство;

ведет Республиканский реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан;

организует создание информационных баз данных, иных видов архив­ных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании документов Архивного фонда Республики Татарстан;

организует в установленном порядке выявление и приобретение пред­ставляющих интерес для Архивного фонда Республики Татарстан архивных доку­ментов, находящихся за пределами Республики Татарстан, в том числе за рубежом;

осуществляет в установленном порядке международное и межрегио­нальное сотрудничество в области архивного дела, осуществляет деловые связи с архивными учреждениями других регионов Российской Федерации и государств, участвует в работе международных организаций, совещаний, конференций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене;

участвует в установленном порядке в разработке проектов соглашений (договоров) Республики Татарстан с другими субъектами Российской Федерации, органами власти иностранных государств по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета, обеспечивает выполнение обязательств по указанным соглашениям (договорам) в пределах своей компетенции, заключает соглашения с органами исполнительной власти в области архивного дела других субъектов Российской Феде­рации;

осуществляет меры по обеспечению преимущественного права Рес­публики Татарстан на покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи;

координирует и направляет научно-исследовательскую и методиче­скую работу государственных архивов, участвует в работе Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа, разрабатывает меры по внедрению научных исследований по вопросам архивоведения, документоведения, археографии в практику архивного дела;

принимает участие в информационном обеспечении деятельности Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан, орга­нов государственной власти и органов местного самоуправления на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов;

организует обеспечение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений к документам Архивного фонда Республики Татарстан и другим архивным документам, находящимся на хра­нении в подведомственных организациях, в том числе путем создания и ведения информационных поисковых систем по архивным документам;

осуществляет исполнение запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и общественных объеди­нений на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан и других ар­хивных документов;

осуществляет оформление в установленном порядке архивных спра­вок, направляемых в иностранные государства;

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание подведомствен­ных учреждений и реализацию возложенных на Госкомитет функций;

осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных учреждений, периодических печатных изданий архивной и исторической направ­ленности;

осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений, обеспечение их функционирования, а также оказывает содействие в пределах своей компетенции муниципальным архивам в методическом обеспечении их деятельности;



осуществляет организационно-методическое сопровождение в области архивного дела и документационного обеспечения деятельности государственных органов Республики Татарстан, государственных унитарных предприятий Респуб­лики Татарстан, включая казенные предприятия, и государственных учреждений Республики Татарстан;

осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство работой архивов организаций, в том числе архивов по личному составу;

осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений по привлечению внебюджетных средств, в том числе работу по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам;

организует деятельность подведомственных учреждений по подготов­ке историко-документальных выставок, публикации научно-справочных изданий на основе документов Архивного фонда Республики Татарстан;

организует конференции, семинары, обучения, выставки и другие мероприятия в сфере деятельности Госкомитета и подведомственных учреждений;

организует внедрение в практику работы подведомственных учреждений наиболее рациональных систем хранения, реставрации, консервации, копирования, использования и охраны документов; принятие мер по материально- техническому обеспечению подведомственных учреждений;

организует научно-исследовательскую и методическую работу подведомственных организаций в сфере архивного дела и делопроизводства;

организует в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Госкомитета и подведомственных учреждений, а также работников архивов государственных органов, органов местного самоуправ­ления и организаций;

осуществляет разработку, внедрение и сопровождение отраслевых и межотраслевых информационных систем, баз и банков данных, архивных справочников по фондам и документам Архивного фонда Республики Татарстан.

Руководитель — Габдрахманова Гульнара Закариевна

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