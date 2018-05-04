Лобов Андрей Николаевич

Общая информация

Родился 15 мая 1971 года в п. Актюбинский, Азнакаевского района, ТАССР.



Образование:



1994 год — Казанский государственный технологический университет.



Трудовая деятельность:



В 1991-1997 гг.- инженер — механик ТОО «Формула» г. Казань.



В 1997 — 1998 гг. — менеджер ОАО «РОСНО». Г. Казань.



В 1998 — 2005 гг. — руководитель аппарата Администрации Советского района г.Казани.



В 2005 — 30.11.2005 гг. — первый заместитель главы Администрации Авиастроительного района г.Казани.



С 12.01.2006 по 07.04.2011 гг. — начальник Управления делами аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.



С 08.04.2011 года — глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани

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