Список персон

Лобов Андрей Николаевич

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Лобов Андрей Николаевич

Общая информация

Родился 15 мая 1971 года в п. Актюбинский, Азнакаевского района, ТАССР.

Образование:

1994 год — Казанский государственный технологический университет.

Трудовая деятельность:

В 1991-1997 гг.- инженер — механик ТОО «Формула» г. Казань.

В 1997 — 1998 гг. — менеджер ОАО «РОСНО». Г. Казань.

В 1998 — 2005 гг. — руководитель аппарата Администрации Советского района г.Казани.

В 2005 — 30.11.2005 гг. — первый заместитель главы Администрации Авиастроительного района г.Казани.

С 12.01.2006 по 07.04.2011 гг. — начальник Управления делами аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.

С 08.04.2011 года — глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 14
  • Телефон: (843) 264-30-96
  • Email: vah-pri.adm@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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