Поволжская неделя: успехи Башкирии и Удмуртии на Неве, 0,5 млрд от экс-мэра Нижнего и приключения «Оренбурга»

События уходящих семи дней в ПФО

Фото: Тимур Рахматуллин

На этой неделе Башкирия и Удмуртия заручились инвестициями на Петербургском форуме. Самара и РБ вошли в десятку наиболее благоприятных регионов по соотношению закрывшихся и открывшихся компаний. Экс-мэр Нижнего Новгорода выплатил штраф, пополнив бюджет почти на 0,5 млрд рублей. Врио главы Оренбуржья официально выдвинулся на губернаторские выборы, а ФК «Оренбург» будет играть домашние матчи в Самаре. Об этих и других событиях — в материале «Реального времени».

Башкирия

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал одним из центральных событий всей страны. В том числе и для Башкирии. Врио главы РБ принял участие в различных мероприятиях форума. На одной из панельных дискуссий он рассказал, что планирует охватить всех детей Башкирии уроками плавания. Кроме того, на форуме заключалось множество инвестиционных соглашений. Власти Башкортостана заключили таких соглашений на 85 млрд рублей. Среди проектов: строительство нескольких солнечных электростанций, логоцентр для «Почты России» и другие. В рамках ПМЭФ был одобрен и план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между Татарстаном и Башкирией.



«Реальное время» проанализировало доходы депутатов Курултая Башкортостана за 2018 год. Семьи народных избранников заработали в сумме 1,2 млрд рублей. Богатейшим депутатом РБ стал Олег Филиппов, чей доход составил 150 млн рублей.



В Уфе могут построить концертный комплекс на набережной Белой. На этот проект городские власти рассчитывают привлечь 5,5 млрд рублей из федерального бюджета.



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила улучшение экологической обстановки в Сибае. По ее словам, ситуация в башкирском моногороде «уже не настолько критическая».



Удмуртия на ПМЭФ также заключила ряд инвестиционных соглашений на сумму 10 млрд рублей. Фото Тимура Рахматуллина

Удмуртия

Удмуртия на ПМЭФ также заключила ряд инвестиционных соглашений на сумму 10 млрд рублей.



Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика ориентируется на опыт Татарстана в развитии экспорта. Чиновник считает данную сферу важнейшей в структуре экономики.



При этом Удмуртия вошла в число регионов с иностранными инвестициями на уровне менее $500 тысяч. По подсчетам Центробанка, есть регионы и с более низкими показателями, например Мордовия, Чувашия, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.



Власти УР готовятся к общественному обсуждению проекта комплекса по переработке отходов, который планируется построить на месте ликвидированного завода по уничтожению химического оружия «Камбарка». В соцсетях жители стали активно обсуждать эту тему, поскольку боятся, что объект будет представлять опасность.

Самара

«Реальное время» изучило отчеты о доходах за 2018 год в правительстве Самарской области. В совокупности они выросли в семь раз — до 407,8 млн рублей. Из них 328,3 млн рублей задекларировал 32-летний министр строительства региона Евгений Чудаев. На госслужбу он поступил только в декабре 2018-го, так что высокие доходы сына одного из крупнейших девелоперов региона связаны, очевидно, с предыдущим периодом.



Самарская область стала самым благополучным регионом в ПФО по соотношению закрывшихся и запущенных бизнесов. Количество ликвидированных предприятий в области превысило 11 тысяч, а открылось чуть более 9,2 тыс. — соотношение со вновь открывшимися организациями составило 1,2. В то же время в среднем по стране этот показатель превышает 2. А, например, в Дагестане — 5,11, Калининградской области — 4,4.



Сбербанк через суд потребовал от самарского АО «РКЦ «Прогресс» более 610 млн рублей. Речь идет о банковской гарантии в обеспечение договора между «Прогрессом» и ООО «Спец строй», которое занималось переоборудованием базы для изготовления космического комплекса «Барс-М».

Штраф был назначен бывшему градоначальнику по делу о взятке. Фото: wikipedia.org / Bestalex

Нижний Новгород

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин выплатил штраф в 460,8 млн рублей. Он был назначен бывшему градоначальнику по делу о взятке.



Тем временем губернатор Нижегородской области рассказал, что уже в этом году на Стрелке может начаться строительство ледового дворца. Объект должен расположиться возле футбольного стадиона.



Кроме того, в регионе должен появиться «Волганариум» — центр по изучению пресноводных объектов. Он должен открыться в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) и будет посвящен не только Волге, но и другим рекам и озерам России и мира.



Жители Нижнего Новгорода остались недовольны введением первой в городе выделенной полосы для общественного транспорта. Автомобилисты отметили увеличившиеся пробки и составили петицию за отмену «выделенки».

В Дзержинске продолжили восстанавливать инфраструктуру после взрывов на оборонном предприятии.

Отдельно запомнилась и история с отказом местной турбазы «Новинка» принять детей с ВИЧ. Следком возбудил уголовное дело. Вместе с тем руководство турбазы принесло извинения представителям фонда СТЭП, организовавшего отдых детей.

Ульяновск

В Ульяновской области попросили отменить приоритетность Инзенского дерево­обрабатывающего завода (ДОЗ). Региональное Минприроды утверждает, что предприятие нарушило условия инвестсоглашения. Если проект исключат из перечня приоритетных, завод потеряет арендованные участки леса и должен будет вернуть полученные льготы.

В Ульяновской области попросили отменить приоритетность Инзенского дерево­обрабатывающего завода. Фото inzadoz.ru

Пермь

Разработкой проекта нового Пермского театра оперы и балета займется петербургское ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», связанное с Владимиром Кехманом. Стоимость контракта составляет 221 млн рублей.



Также в Перми может кардинально измениться мини-рынок на Островского. Владелец собирается построить торговый комплекс в формате «фреш-маркет».

Бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Игорь Фомин может возглавить НПО «Искра». Именно его кандидатуру корпорация намерена предложить для утверждения ГК «Роскосмос».

Оренбург

На этой неделе РПЛ не продлила аккредитацию домашнего стадиона ФК «Оренбург». И хотя на неделе член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что говорить об этом еще рано, все же клуб будет вынужден проводить домашние матчи в Самаре.



Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер официально выдвинулся на выборы главы региона. Он будет участвовать в кампании от «Единой России».



Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов остался под домашним арестом. Суд продлил ему меру пресечения до 8 июля.



Министерство культуры республики заплатит «Марийской правде» 7,8 млн рублей за освещение общественно-политической жизни. Фото: Алексей Радченко / foto.cheb.ru

Марий Эл

«Реальное время» изучило наиболее интересные тендеры в Марий Эл за I квартал 2019 года. Самым крупным стал контракт между МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» на поставку газа. Сумма закупки составила 826,2 млн рублей. А вот Министерство культуры республики заплатит «Марийской правде» 7,8 млн рублей за освещение общественно-политической жизни.



Саратов

Новым министром строительства и ЖКХ Саратовской области стал Павел Мигачев, курировавший эту сферу на должности замглавы Саратова. На заседании правительства его представил коллегам губернатор региона Валерий Радаев.



В Энгельсе вновь сообщил о массовых сокращениях завод «Тролза». Процесс уже начался. На данный момент уволены 24 сотрудника. Всего планируется сократить 142 работников из более чем 800.

