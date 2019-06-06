В Уфе могут построить концертный комплекс за 5,5 млрд рублей

Главный архитектор Уфы Олег Байдин представил врио главы Башкирии Радию Хабирову проект концертного комплекса, который предлагается построить на набережной реки Белой. На проект планируется привлечь из федерального бюджета 5,5 млрд рублей.

Городские власти рассчитывают начать строительство комплекса в 2020 году. На возведение объекта отводится 2 года, передает РБК.

Общая площадь комплекса — 19,3 тыс. квадратных метров. В составе — три зала для выступлений: большой концертный на 1700 мест, акустический — на 700, камерный — на 350, а также зал для приемов и ресторан.

Предполагается, что объект станет частью общего ансамбля новой набережной. Напомним, что ее реконструкция началась еще в 2014 году. Летом 2018-го предыдущий глава РБ Рустэм Хамитов предлагал запустить на набережной канатную дорогу.