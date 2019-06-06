Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга Евгению Арапову

Ленинский райсуд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова на месяц, до 8 июля.

Следователь и прокурор просили продлить срок пребывания под домашним арестом до 8 августа. Адвокат Игорь Рева высказал мнение о несостоятельности обвинения, так как длительное время следствие не предоставляет новых фактов и доказательств, пишет «Урал56.ру».

«Я не собираюсь скрываться, уничтожать или скрывать какие-либо доказательства, либо воздействовать на других свидетелей. Считаю, что ходатайства следователя не соответствуют действительности. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы», — сказал на суде сам Арапов.



Напомним, что Арапов обвиняется во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он был задержан в 2018 году. Под домашний арест экс-мэр был переведен только в январе 2019-го.