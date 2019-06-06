Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может начаться в 2019 году

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Строительство нового ледового дворца в Нижнем Новгороде на Стрелке может стартовать уже в этом году, — заявил Губернатор области Глеб Никитин. Новую ледовую арену планируется построить на Стрелке рядом со стадионом «Нижний Новгород», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Место строительства нового ледового дворца определено — на Стрелке рядом со стадионом «Нижний Новгород», в настоящее время завершены проектно-изыскательские работы. Проектная документация должна пройти госэкспертизу. Мы ожидаем получить положительное заключение «Главгосэкспертизы России» во втором квартале 2019 года. Также ведется работа по определению механизма реализации проекта — это может быть как концессионное соглашение, так и государственно-частное партнерство. При определении источника финансирования возможно будет начать строительные работы уже в этом году.



Строительство Ледового дворца на Стрелке возле стадиона позволит создать масштабный спортивный кластер, который позволит развивать разные виды спорта, в том числе новые для нас — например, керлинг», — цитирует главу региона Р-Спорт.

