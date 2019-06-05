Производитель троллейбусов «Тролза» заявил о массовом сокращении сотрудников

Саратовский завод по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» планирует провести массовое сокращение работников в июне текущего года.

Сокращение штата уже началось. На данный момент уволены 24 сотрудника. Всего планируется сократить 142 человека из более 800 работников, передает ТАСС со ссылкой на представителей предприятия.

В компании надеются, что необходимости еще больше сокращать штат не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» в Саратовской области продлил режим простоя для работников до 17 июня. Оздоровлением «Тролзы» из Саратовской области займется рабочая группа, созданная Минпромторгом РФ.