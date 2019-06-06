«Башкирская Золотая Орда»: доходы депутатов Курултая приблизились к миллиарду

Среди богатейших народных избранников Башкортостана два крупных девелопера, экс-подрядчик «Башнефти» и «мусорный король»

Личный задекларированный доход депутатов Курултая Башкортостана по итогам 2018 года вырос втрое, почти достигнув отметки в 1 млрд рублей. А их совокупный семейный доход эту планку превысил: вместе с супругами народные избранники РБ задекларировали доходов на 1,2 млрд рублей. Среди самых состоятельных заседателей, как выяснило «Реальное время», рулевой строительной компании и ставленник крупнейшего уфимского девелопера, обвиненного в мошенничестве; бывший крупнейший подрядчик «Башнефти», недавно проигравший тендер на 1 млрд рублей сечиновской структуре; сын подмосковного девелопера, друга местного губернатора, с проектами на десятки миллиардов рублей и возможный будущий «мусорный король» Башкортостана.

Богатейший депутат

Половина всех доходов в Курултае обеспечена пятью депутатами: Олегом Филипповым, Ахметом Ишмухаметовым, Денисом Назаровым, Раилем Фахретдиновым и Шамилем Шариповым, которые вместе задекларировали 480 млн рублей. Богатейшим депутатом Башкортостана стал член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов (фото на постере), заработавший 150 млн рублей (жена добавила несущественные 73,2 тыс. рублей). В собственности семьи три земельных участка на 5 тыс. кв. м, шесть квартир площадью 382,5 кв. м и иное недвижимое имущество на 2,5 тыс. кв. м (23 здания). Машин у депутата официально нет, только прицеп МЗСА 817832, у супруги — Lexus RX 350.

Редкий случай, когда в региональном парламенте богатейшим депутатом стал депутат не от «Единой России». Олег Филиппов избрался осенью прошлого года в Курултай РБ от партии «Патриоты России» (партия Геннадия Семигина, образовавшаяся вследствие раскола КПРФ в 2005 году). Но еще 3 года назад Филиппов неудачно пытался избраться в Совет города Уфы, и тогда как раз от «Единой России», но после неудачи решил, видимо, переметнуться в другую партию.

Пытаясь избраться в уфимский совет бизнесмен Олег Филиппов, руководитель ООО «Промышленно-строительный комплекс №6», задекларировал лишь 27,5 млн рублей. То есть, за 2 года его доходы выросли в 5,5 раза. Зато в уфимский совет смог тогда же избраться его коллега, владелец ООО «Промышленно-строительный комплекс №6» Андрей Носков, одновременно директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом», основанного в 2017 году (исполнительным директором стал Филиппов).

В 2017 году Носкова объявили в международный розыск и задержали в аэропорту, но почти сразу же выпустили. Одновременно было арестовано его имущество. Фото proufu.ru

Фактически Филиппов в Курултае — человек Носкова, крупнейшего уфимского застройщика, которому нужна влиятельная фигура в Госсобрании Башкортостана. Еще в 2017 году имя Носкова оказалось в центре скандала: известного бизнесмена обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании «Колорит», вследствие чего городскому бюджету был нанесен ущерб в 117 миллионов рублей. Носкова объявили в международный розыск и задержали в аэропорту, но почти сразу же выпустили. В рамках гражданского иска уфимской мэрии, требующей компенсировать нанесенный ущерб, одновременно было арестовано имущество Носкова — все дома, квартира, участки, два автомобиля Maybach и Lexus.

Выручка новенькой компании Носкова и Филиппова ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» уже в год основания, 2017-й, составила почти 200 млн рублей, столько же — чистая прибыль. Не исключено, что за «ПСК» осталась только оболочка, из которой постепенно были выведены деньги, так как в тот же год у строительной компании выручка составила лишь 21,2 млн рублей, и компания закрыла год с убытком в 94 тыс. рублей. Сам Филиппов «поднялся» именно в компании Носкова, возглавив ПСК-6 в 2007 году. Компания, помимо прочего, известна возведением ЖК «Акварель», таунхаусами в Баланово, ЖК «Квартал Мира», ЖК «Комсомольский».

Близкий человек зампреда Госдумы

Второй богатейший башкирский депутат — член комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов (от «Единой России») задекларировал чуть меньше Олега Филиппова — 146,6 млн рублей. Доход у депутата за год вырос в 1,4 раза (супруги нет). В его собственности 12 земельных участков общей площадью 41 тыс. кв. м, дом на 282,7 кв. м, квартира на 201,1 кв. м, три гаража на 1,4 тыс. кв. м, и девять нежилых зданий на 3,7 тыс. кв. м. Сейчас у него Land Rover Rangerover и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 81711, а еще 2 года назад в гаражах стояли Honda CR-V, Mersedes Benz GL 500 4MATIC, Mersedes-Benz V 250 Bluetec, которые в 2017 году были проданы.



Заслуженный нефтяник РБ Ишмухаметов владелец подрядной организации «Ойл сервис». Он два года становился богатейшим депутатом Госсобрания РБ, по итогам 2016 года, например, задекларировал рекордные 205,3 млн рублей. В нефтяную отрасль Ишмухаметов попал еще в 1980-е годы, сделав карьеру, возглавил в 1999—2002 годах ЗАО «Спецнефтеинвестстрой», а в 2002—2005 годах — ООО «Союз 2000». И, наконец, с 2006 по 2018 годы руководил ООО «Ойл-Сервис». С 2017 года — индивидуальный предприниматель. Помимо «Ойл-Сервис», ему принадлежит ООО «Альтинвест». «Ойл-Сервис» в 2017 году получил выручку в 3,2 млрд рублей, чистую прибыль в 347 млн. рублей. Оборот «Альтинвест» — 136,3 млн рублей, прибыль — 1,5 млн.

Ишмухаметов (на фото — слева), заслуженный нефтяник РБ — владелец подрядной организации «Ойл сервис», два года становился богатейшим депутатом Госсобрания РБ. Фото bashinform.ru

«Ойл-Сервис» до последнего времени входила в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана и была известна как подрядчик «Башнефти» и «Роснефти». Ряд наблюдателей считают, что Ишмухаметов финансировал предвыборную кампанию Рафаэля Марданшина, ставшего впоследствии депутатом и зампреда Госдумы РФ, а тот в свою очередь, возможно, пролоббировал попадание нефтяника в башкирский парламент. Соответствующее открытое письмо, подписанное «от имени и по поручению коллектива работников ОАО АНК «Башнефть», появилось в интернете еще 3 года назад.

Недоброжелатели депутата полагают, что тесные связи «Ойл-Сервиса» с «Башнефтью» объясняются недобросовестностью госзакупок. Якобы компания Ишмухаметова не совсем честно выиграла тендер по выполнению работ по капитальному ремонту скважин (КРС) на 2014—2016 годы стоимостью около 6 млрд рублей. Если это и было правдой, то в сентябре 2018 года правдой быть перестало: по итогам госзакупок на ремонт скважин ПАО АНК «Башнефть» до декабря 2020 года подряд достался не «Ойл-Сервис», а компании «РН-сервис» — на сумму в 1,4 млрд рублей.

Камбек семьи девелоперов

Третьим богатейшим депутатом стал новичок, избранный в Госсобрание РБ в прошлом году, — Денис Назаров, член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Он задекларировал 103 млн рублей, еще 1,16 млн задекларировала его супруга. У депутата половина доли в шести земельных участках на 10,4 тыс. кв. м, часть участка в 5 тыс. кв. м, квартира на 175,8 кв. м, и половина доли восьми нежилых зданиях на 22,8 тыс. кв. м. В гаражах Назарова стоят Cayenne GTS, Bentley Continental GT V8 и Mercedes-Benz Viano, у супруги — Porsche Cayenne GTS.

Денис Назаров — фигура в башкирской политике малоизвестная, зато известен его отец, избранный в Госсобрание РБ еще в 2003 году, а в 2005-м возглавивший «Центр стратегических разработок при президенте Республики Башкортостан». В 2007 году Андрей Назаров попал в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», где стал первым заместителем председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2008 году был избран председателем Координационного совета организаций предпринимательства Башкортостана и стал одним из инициаторов «процесса ужесточения законодательства по отношению к лицам, препятствующим законной предпринимательской деятельности, а также гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей». В 2011—2014 годах был советником тогдашнего главы РБ Рустэма Хамитова и его же спецпредставителем по вопросам инвестиционного сотрудничества. В 2017 году стал председателем московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Денис Назаров (на фото — справа) — фигура в башкирской политике малоизвестная. Фото proural.info

«Мусорный король»

Почти в три раза «разбогател» депутат Раиль Фахретдинов, задекларировавший 42,4 млн рублей (еще 1 млн рублей — добавила супруга). У депутата-единоросса шесть участков на 2,5 тыс. кв. м, два дома на 159 кв. м, квартира на 81,2 кв. м и четыре нежилых помещения на 1,3 тыс. кв. м. На супругу записан участок на 820 кв. м, дом на 72,1 кв. м, квартира на 120 кв. м. У народного избранника, помимо этого, целый автопарк: Toyota Lexus LX 570, Volkswagen Tiguan, Toyota Lexus RX 350, «Fiat Capron-Sunlight Т67», ВАЗ LADA 219410 и ГАЗ-330232.

Фахретдинов в Госсобрании с 2016 года. Ранее был депутатом горсовета города Октябрьского, а затем, к слову, и помощником депутата Госдумы Рафаэля Марданшина (ныне зампред ГД РФ), близким человеком которого его можно назвать с неменьшим основанием, чем Ишмухаметова.

Почти вся жизнь Фахретдинова связана с компанией «Альтернатива». В одноименном кооперативе в 1990 году (основан двоюродным братом Фахретдинова, Айратом Камаевым, на сегодня уже завод, принадлежит семье Камаевых) он начал карьеру литейщиком пластмасс, в 2003 году став замдиректора по финансовым вопросам АО «Альтернатива». В нулевые возглавил еще одну компанию ООО «МП «Техинвестпродукт», занялся индивидуальным предпринимательством, основал фирму «Евроокна». В 2006 году, наконец, сел в кресло гендиректора завода пластмассовых изделий «Альтернатива». Компания сегодня чувствует себя на рынке неплохо: в 2017 году оборот ее составил 3,2 млрд рублей, прибыль — 84,8 млн.

Фахретдинова можно назвать и «мусорным королем» Башкортостана. Компания «Альтернатива» перерабатывает большую часть башкирского вторичного пластика, собираемого в РБ — могли бы перерабатывать и весь, но для этого, считает депутат, «нужно усилить работу по раздельному сбору мусора».

Фахретдинов, став депутатом, сблизился с тогдашним главой РБ Рустэмом Хамитовым, который отозвался об «Альтернативе» так: «Здорово работают. Даже Китай, который завалил весь мир своими пластмассовыми изделиями, покупает кое-что в Октябрьском». Но и с новой командой властей РБ отношения, кажется, сложились неплохие: в конце мая 2019 года стало известно о создании первого в Башкортостане экотехнопарка, в котором планируется перерабатывать до 90% отходов — стоить проект будет около 1 млрд рублей, фамилия Фахретдинова в связи с проектом была упомянута.

Фахретдинова можно назвать «мусорным королем» Башкортостана, компания «Альтернатива» перерабатывает большую часть башкирского вторичного пластика. Фото bashkortostan.er.ru

Топ-5 богатейших закрывает главный «газовик» Башкортостана

Наконец, закрывает пятерку богатейших депутатов Госсобрания Башкортостана единоросс Шамиль Шарипов, задекларировавший почти 40 млн рублей, в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. В собственности у него и жены (ее доход — 226,8 тыс. рублей) участок на 1,2 тыс. кв. м, дом на 245,7 кв. м, две квартиры на 300 кв. м. В гараже стоят Lexus LX 570, снегоход Ranger 4*4 XP700 EFI и снегоход Bombardier Scandic 500F.

Его доходы объясняются должностью в «дочке» «Газпрома»: с 2012 года он возглавляет ООО «Газпром трансгаз Уфа». Впрочем, вся его карьера прошла в газовой отрасли, с 1983 года он работал в «Пермтрансгаз», где под его руководством были построены и приняты в эксплуатацию магистральные газопроводы «Уренгой — Ужгород», «Уренгой — Центр», «Ямбург — Западная граница», «Ямбург — Елец», «Ямбург — Тула», «Северные районы Тюменской области — Урал». Кроме того, под руководством Шарипова проводилась газификация Пермского края и Удмуртской Республики. Входящее в топ-10 крупнейших компаний РБ ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» показало в 2017 году чистую прибыль в 478,5 млн рублей при обороте в 18,7 млрд рублей.

Доходы депутатов Курултая РБ, 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, руб. 1 1 Филиппов Олег Игоревич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 149.087.935,71 73.219,97



149.161.155,68

2 2 Ишмухаметов Ахмет Валиахметович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 146.618.603,88

105.629.009,71

146.618.603,88 105.629.009,71 3 3 Назаров Денис Андреевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 103.020.214,31 1.164.858,89



104.185.073,20

7 4 Фахретдинов Раиль Камилович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 42.391.797,72 1.074.136,55 13.808.462,06 2.036.455,69 43.465.934,27 15.844.917,75 8 5 Шарипов Шамиль Гусманович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 39.543.989,00 226.865,00 28.110.234,00 147.335,00 39.770.854,00 28.257.569,00 4 6 Каримов Айрат Азатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 37.917.337,15 54.234.249,50



92.151.586,65

10 7 Гибадуллин Закария Равгатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 24.721.386,24 2.761.628,69 23.273.052,63 2.733.200,62 27.483.014,93 26.006.253,25 11 8 Ахтямов Рустем Анварович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 18.930.902,36 732.107,05



19.663.009,41

12 9 Семивеличенко Евгений Александрович Депутат Государствен- ного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджет- ной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 17.845.418,23 161.000,00 22.070.522,50 71.284,46 18.006.418,23 22.141.806,96 9 10 Зайнуллин Ринат Флюрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 16.149.788,19 22.711.439,76



38.861.227,95

16 11 Герасимова Юлия Николаевна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 13.654.906,19

14.909.118,68

13.654.906,19 14.909.118,68 14 12 Гайнуллин Айнур Ришатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 13.009.929,56 3.888.175,41



16.898.104,97

18 13 Кожевников Вячеслав Евгеньевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 11.830.437,24 166.819,68



11.997.256,92

17 14 Тюрин Игорь Владимирович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 11.779.143,36 677.798,44



12.456.941,80

19 15 Алексеев Александр Николаевич Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 11.007.852,76





11.007.852,76

20 16 Семенов Игорь Александрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 10.957.652,00

5.530.072,00

10.957.652,00 5.530.072,00 21 17 Насыпов Тагир Мауилевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 10.372.350,88 341.447,00



10.713.797,88

23 18 Аблаев Рустам Борганитдинович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 9.737.923,01 70.762,62 8.459.797,34 70.762,62 9.808.685,63 8.530.559,96 24 19 Дегтев Александр Анатольевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию 9.151.101,74 600.000,00 338.795

9.751.101,74 338.795,11 13 20 Юмадилов Булат Гумерович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 8.995.157,76 8.984.313,02 8.352.347,67 11.835.543,00 17.979.470,78 20.187.890,67 25 21 Лукманов Альберт Рауфович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 8.238.561,70 1.033.681,29



9.272.242,99

32 22 Андреев Александр Вадимович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 7.006.410,10





7.006.410,10

34 23 Каширин Николай Павлович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 6.765.935,08 25.841,31



6.791.776,39

29 24 Лобастов Сергей Александрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 6.759.027,08 971.531,02 9.053.150,08 779.847,70 7.730.558,10 9.832.997,78 26 25 Субханкулова Рида Тагировна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 6.545.448,30 2.048.680,34



8.594.128,64

5 26 Зайнуллина Дарья Николаевна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 6.517.806,37 65.398.738,19



71.916.544,56

22 27 Биккинов Яудат Усманович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 6.482.775,35 3.451.407,17



9.934.182,52

31 28 Толкачев Константин Борисович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 6.379.143,63 684.133,45 5.329.132,66 740.670,97 7.063.277,08 6.069.803,63 38 29 Ахунов Рустем Ринатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 6.112.035,91 57.142,83



6.169.178,74

33 30 Шагапова Руфина Аликовна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 5.948.836,65 910.000,00 3.602.445,35 900.000,00 6.858.836,65 4.502.445,35 37 31 Гареева Айгуль Рашидовна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 5.083.630,26 1.146.634,73



6.230.264,99

42 32 Соколов Вадим Васильевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 5.007.936,78 236.038,34 1.916.905,00 176.613,00 5.243.975,12 2.093.518,00 43 33 Гильмияров Тимур Римович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 4.968.687,78





4.968.687,78

46 34 Гарипов Рифат Рузилевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 4.876.286,26





4.876.286,26

30 35 Гайсин Хайдар Миншарифович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 4.816.798,42 2.528.423,88 2.884.012,00 5.376.900,97 7.345.222,30 8.260.912,97 44 36 Якупов Айдар Вагизович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природо-пользованию 4.812.531,18 128.488,92



4.941.020,10

41 37 Асадуллин Раиль Мирваевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 4.775.111,18 487.393,59 3.772.777,85 551.298,36 5.262.504,77 4.324.076,21 50 38 Андреев Вячеслав Николаевич Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 4.589.804,66 0,00



4.589.804,66

39 39 Нигматуллин Ирек Газизович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 4.533.603,39 1.513.842,65 1.892.279,49 1.205.558,02 6.047.446,04 3.097.837,51 45 40 Иванюта Андрей Иванович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 4.488.900,96 401.435,11



4.890.336,07

47 41 Бахтизин Рамиль Назифович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 4.439.223,17 315.157,04



4.754.380,21

49 42 Саитов Рушан Мухаматович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 4.357.357,23 278.051,95



4.635.409,18

53 43 Бикбулатова Гульнара Фаритовна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 4.307.718,05





4.307.718,05

55 44 Зарипов Ирек Айратович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 4.109.382,78 41.288,22 3.783.349,07 3.235,04 4.150.671,00 3.786.584,11 52 45 Работяев Александр Васильевич Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 4.084.326,73 258.565,07 2.539.974,81 255.644,40 4.342.891,80 2.795.619,21 36 46 Афонин Сергей Иванович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 4.057.213,92 2.573.740,64



6.630.954,56

56 47 Хисматуллина Рузалия Сафиулловна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 3.775.286,58 302.392,63 3.362.217,24 98.600,09 4.077.679,21 3.460.817,33 57 48 Хорошилов Николай Анатольевич Депутат Государственного Собрания -

Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета

по жилищной политике и инфраструктурному развитию 3.767.129,76 247.385,56



4.014.515,32

60 49 Павлов Сергей Владимирович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 3.766.977,89





3.766.977,89

28 50 Родина Елена Александровна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 3.722.912,74 4.119.229,58 3.263.595,23 3.830.125,75 7.842.142,32 7.093.720,98 51 51 Аиткулова Эльвира Ринатовна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 3.685.508,38 784.686,01 3.089.657,83 770.758,75 4.470.194,39 3.860.416,58 27 52 Нагорный Владимир Александрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 3.671.999,33 4.690.910,22



8.362.909,55

59 53 Гиззатуллин Наиль Самигуллич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 3.412.980,92 414.940,82 3.880.560,37 663.546,19 3.827.921,74 4.544.106,56 62 54 Утяшева Римма Амировна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 3.237.180,34 372.771,71 3.207.655,81 556.730,63 3.609.952,05 3.764.386,44 65 55 Савченко Оксана Владимировна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 3.183.981,52

3.160.628,78

3.183.981,52 3.160.628,78 63 56 Нагаев Ринат Явдатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 3.066.641,99 270.906,29 2.836.596,51 439.979,81 3.337.548,28 3.276.576,32 64 57 Байчурин Альфарис Салихянович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 2.992.832,37 330.499,40



3.323.331,77

58 58 Рахимов Халил Халяфович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 2.917.174,47 984.968,85



3.902.143,32

67 59 Харасов Салават Фаттахович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 2.848.926,38 277.331,71



3.126.258,09

66 60 Кутлугужин Юнир Галимьянович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 2.807.680,20 331.116,49 613.050,00 198.276,00 3.138.796,69 811.326,00 35 61 Рахматуллин Салават Ибрагимович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 2.773.019,73 3.955.396,92



6.728.416,65

68 62 Низаметдинов Рамзил Равилович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 2.626.448,83 495.937,50



3.122.386,33

61 63 Ишмухаметов Рустам Рифатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 2.585.156,37 1.033.405,07



3.618.561,44

69 64 Галин Ильгам Илюсович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 2.545.660,64

1.826.114,00 18.498,00 2.545.660,64 1.844.612,00 71 65 Рябов Вячеслав Владимирович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 2.430.413,45 3.000,00



2.433.413,45

6 66 Галлямов Флюр Фанавиевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 2.365.871,08 49.868.647,22 3.619.141,92 51.727.923,36 52.234.518,30 55.347.065,28 54 67 Мусабиров Рустем Дамирович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 2.266.600,00 1.924.819,08 1.138.600,00 809.675,00 4.191.419,08 1.948.275,00 15 68 Райманов Ринат Фаатович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 2.206.106,78 14.267.642,10 1.693.532,42 2.883.729,52 16.473.748,88 4.577.261,94 79 69 Калинин Олег Александрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 2.061.130,67





2.061.130,67

80 70 Файзуллина Гузэль Асхатовна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 2.026.117,50





2.026.117,50

72 71 Игнатьев Юрий Викторович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 1.761.476,12 645.529,00



2.407.005,12

48 72 Курбангалеев Азат Маратович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 1.731.739,35 2.930.713,29



4.662.452,64

76 73 Ишемгулов Амир Минниахметович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 1.714.081,89 440.740,45 1.228.228,81 440.740,45 2.154.822,34 1.668.969,26 78 74 Шафиков Марат Рашитович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 1.653.443,64 428.965,53



2.082.409,17

84 75 Кугубаев Яков Анатольевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 1.635.223,42





1.635.223,42

85 76 Алибаев Заки Арсланович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 1.602.437,20





1.602.437,20

70 77 Каримов Ильдар Гаянович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 1.548.027,83 923.397,16



2.471.424,99

82 78 Хафизов Рустам Фларидович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 1.445.701,00 217.603,45



1.663.304,45

73 79 Асадуллин Булат Рубинович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 1.386.166,77 893.809,77



2.279.976,54

87 80 Чувилин Дмитрий Александрович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 1.303.228,30





1.303.228,30

74 81 Байтеряков Фиял Рифович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 1.262.569,39 977.301,24 10.245.919,52 865.121,82 2.239.870,63 11.111.041,34 88 82 Зидиханова Суфия Биктимировна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 1.241.701,52

1.889.799,56

1.241.701,52 1.889.799,56 86 83 Ишмухаметова Галина Газимовна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 1.208.199,16 379.005,37 1.560.262,49 310.433,37 1.587.204,53 1.870.695,86 89 84 Шаяпов Руслан Ринатович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 1.044.011,08 124.178,80



1.168.189,88

81 85 Тимергалин Ильдар Сагитович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 1.023.623,23 799.721,93



1.823.345,16

93 86 Нилов Алексей Викторович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 935.327,24





935.327,24

77 87 Завадич Павел Викторович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 818.266,14 1.314.187,33



2.132.453,47

90 88 Шарипов Валерий Мухаметович Депутат Государ-ственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 752.082,75 247.034,07



999.116,82

96 89 Кульсарина Гульнур Галинуровна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 743.787,81





743.787,81

75 90 Бабич Рушанна Юрьевна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 656.304,68 1.512.036,78



2.168.341,46

97 91 Усманов Ирек Марсович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 654.970,89





654.970,89

92 92 Яковлев Владимир Вячеславович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 637.263,66 313.720,97



950.984,63

94 93 Гатиятуллин Рашид Фидаильевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 619.219,48 185.053,28



804.272,76

99 94 Егоров Андрей Владимирович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 610.500,00 103,96



610.603,96

40 95 Лаврёнов Иван Анатольевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 562.200,60 4.952.839,80



5.515.040,40

95 96 Биембетов Айнур Ильгизович Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 556.349,33 216.137,12



772.486,45

102 97 Туразянова Светлана Владимировна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 548.492,30





548.492,30

91 98 Старов Вадим Николаевич Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 540.000,00 432.000,00 540.000,00 432.000,00 972.000,00 972.000,00 103 99 Иванов Дмитрий Владимирович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 371.139,45





371.139,45

104 100 Матренин Антон Сергеевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 363.515,42





363.515,42

98 101 Газизов Альберт Ильгизович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 360.000,00 276.000,08



636.000,08

101 102 Ханафина Айгуль Айратовна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации 313.350,00 236.941,33



550.291,33

105 103 Рамазанов Рамазан Омарович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 267.081,45 - 266.160,00

267.081,45 266.160,00 106 104 Давлетов Рустэм Равилевич Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 262.505,06





262.505,06

107 105 Насретдинов Эльдар Фатихович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию 250.579,35





250.579,35

100 106 Веськин Анатолий Иванович Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 226.492,24 366.847,14



593.339,38

82 107 Хафизова Лия Авхатовна Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 217.603,45 1.445.701,00



1.663.304,45

108 108 Юсупова Гюзель Эмильевна Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 166.404,87





166.404,87

