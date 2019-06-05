Центробанк раскрыл размер портфельных иностранных инвестиций в регионы ПФО

Центробанк раскрыл размер портфельных иностранных инвестиций в РФ в инструменты участия в капитале. Информация размещена на официальном портале ЦБ РФ.

По данным на 1 января 2019 года, вложения в ПФО составили $12 млрд 695 млн. На 1 октября 2018 года эта сумма составляла $15 млрд 995 млн. Наибольший объем иностранных инвестиций в Татарстане, по данным на 1 января этого года, $11 млрд 578 млн. Один из самых небольших объемов в Пензенской области — $1 млн. Инвестиции менее $500 тысяч — в Марий Эл и Удмуртии. Есть регионы, где подобные инвестиции вообще отсутствуют. Это Мордовия, Чувашия, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан в этом году получит почти 1,5 млрд рублей на возмещение затрат ОЭЗ «Алабуга».