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Удмуртия в рамках ПМЭФ заключила соглашения на 10 млрд рублей

19:36, 07.06.2019
Удмуртия в рамках ПМЭФ заключила соглашения на 10 млрд рублей
Фото: udmurt.ru

Удмуртия за 2 дня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила соглашения об инвестициях в республику на сумму более 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

По данным сайта главы и правительства Удмуртии, регион уже заключил контракты с «Комос Групп» и «Россельхозбанком» на 2,4 млрд рублей. Также Удмуртия начала сотрудничать с «Росатомом», фондом «Сколково», РФПИ, Wildberries, «СМП Банком» и т. д.

Ранее Бречалов назвал главным стимулом экономического роста в республике экспорт. Он отметил, что власти региона ориентируются на объемы экспорта Татарстана.

ОбществоВласть Удмуртия
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