Башкирия и Самара вошли в топ-10 регионов по соотношению закрывшихся и открывшихся компаний

Башкирия и Самарская область вошли в десятку регионов с наиболее благоприятным соотношением по количеству закрывшихся и запущенных бизнесов. При этом в обоих субъектах все же наблюдается сокращение числа компаний.

Исследование FinExpertiza показало, что в Башкортостане за 2018 год закрылось 7 759 компаний, тогда как открылось 6 396. Таким образом, соотношение составило 1,21, пишет РБК.

В Самарской области показатель соотношения оказался ниже — 1,2. Число закрытых предприятий в регионе составило 11 035, против 9 233 открывшихся.

Лидерами стали Ингушетия, Севастополь, Чечня, Крым и Чукотский автономный округ. Эти четыре региона и город показали положительную динамику. В каждом из них запущенных бизнесов оказалось больше, чем закрывшихся.