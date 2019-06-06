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Башкирия и Самара вошли в топ-10 регионов по соотношению закрывшихся и открывшихся компаний

11:21, 06.06.2019
Башкирия и Самара вошли в топ-10 регионов по соотношению закрывшихся и открывшихся компаний
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Башкирия и Самарская область вошли в десятку регионов с наиболее благоприятным соотношением по количеству закрывшихся и запущенных бизнесов. При этом в обоих субъектах все же наблюдается сокращение числа компаний.

Исследование FinExpertiza показало, что в Башкортостане за 2018 год закрылось 7 759 компаний, тогда как открылось 6 396. Таким образом, соотношение составило 1,21, пишет РБК.

В Самарской области показатель соотношения оказался ниже — 1,2. Число закрытых предприятий в регионе составило 11 035, против 9 233 открывшихся.

Лидерами стали Ингушетия, Севастополь, Чечня, Крым и Чукотский автономный округ. Эти четыре региона и город показали положительную динамику. В каждом из них запущенных бизнесов оказалось больше, чем закрывшихся.

АналитикаБизнес Башкортостан
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