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В Нижегородской области создадут научный центр «Волганариум»

23:15, 05.06.2019
В Нижегородской области создадут научный центр «Волганариум»
Фото: Максим Платонов

В рамках научно-образовательного центра (НОЦ) откроют центр по исследованию состояния пресноводных объектов «Волганариум».

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в центре будут изучаться флора и фауна не только российских водных объектов, но и мировых рек — Амазонки, Хуанхэ, Янцзы и других. Центр в том числе займется исследованием воздействия химического состава сточных вод и сбросов на флору и фауну рек, пишет ТАСС.

Ранее Средневолжское территориальное управление «Росрыболовства» возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, а также в Волге.

Общество
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