В Нижегородской области создадут научный центр «Волганариум»
В рамках научно-образовательного центра (НОЦ) откроют центр по исследованию состояния пресноводных объектов «Волганариум».
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в центре будут изучаться флора и фауна не только российских водных объектов, но и мировых рек — Амазонки, Хуанхэ, Янцзы и других. Центр в том числе займется исследованием воздействия химического состава сточных вод и сбросов на флору и фауну рек, пишет ТАСС.
Ранее Средневолжское территориальное управление «Росрыболовства» возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, а также в Волге.
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