Бывший мэр Нижнего Новгорода выплатил штраф в 461 млн рублей

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин выплатил штраф в 460,8 млн рублей, назначенный ему судом за получение взятки.

«30 апреля 2019 года дополнительное наказание в виде штрафа в размере 460,8 млн руб. исполнено. Штраф уплачен в полном объеме», — приводит «Коммерсант» слова представителя Нижегородского райсуда.

Ранее сообщалось, что имущество Сорокина на 480 млн рублей было арестовано. В марте бывшего мэра Нижнего Новгорода суд приговорил к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей.