Врио главы Оренбуржья официально выдвинулся в губернаторы

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подал документы в избирательную комиссию региона, уведомив ее о своем выдвижении на губернаторские выборы.

Выдвинулся Паслер от партии «Единая Россия». Он предоставил все необходимые документы, после чего председатель облизбиркома Александр Нальвадов выдал ему разрешение на открытие специального избирательного счета, передает пресс-служба оренбургского отделения «Единой России».

Напомним, что 21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Временно исполняющим обязанности был назначен Паслер, который до этого руководил ПАО «Т Плюс».