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Башкирия заключила на ПМЭФ инвестсоглашения на 82 млрд рублей

08:19, 08.06.2019
Башкирия заключила на ПМЭФ инвестсоглашения на 82 млрд рублей
Фото: glavarb.ru

Итогом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) этого года для Башкирии стало подписание инвестиционных соглашений на общую сумму 81,82 млрд рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

В рамках второго дня форума подписано шесть соглашений, из которых три инвестиционных на сумму 10,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы РБ

На полях форума региональное правительство подписало соглашение с Фондом перспективных исследований. Это позволит реализовать четыре инвестиционных проекта с привлечением финансовых средств фонда. Как пояснили участники форума от Башкирии, речь идет о создании нового поколения аккумуляторной батареи, технологий изготовления сверхвысокомолекулярного полиэтилена, технологий создания углерод-углеродистых материалов нового поколения, а также внедрения технологий обнаружения онкозаболеваний на ранних стадиях в течение двух минут.

Также были подписаны соглашения с Корпорацией «Росатом» и группой «ВИС».

Напомним, что Удмуртия заключила на ПМЭФ соглашения на 10 млрд рублей.

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