Башкирия заключила на ПМЭФ инвестсоглашения на 82 млрд рублей

Итогом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) этого года для Башкирии стало подписание инвестиционных соглашений на общую сумму 81,82 млрд рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

В рамках второго дня форума подписано шесть соглашений, из которых три инвестиционных на сумму 10,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы РБ

На полях форума региональное правительство подписало соглашение с Фондом перспективных исследований. Это позволит реализовать четыре инвестиционных проекта с привлечением финансовых средств фонда. Как пояснили участники форума от Башкирии, речь идет о создании нового поколения аккумуляторной батареи, технологий изготовления сверхвысокомолекулярного полиэтилена, технологий создания углерод-углеродистых материалов нового поколения, а также внедрения технологий обнаружения онкозаболеваний на ранних стадиях в течение двух минут.

Также были подписаны соглашения с Корпорацией «Росатом» и группой «ВИС».

Напомним, что Удмуртия заключила на ПМЭФ соглашения на 10 млрд рублей.