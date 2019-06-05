Бречалов: «В плане экспорта мы учимся у Татарстана»

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал главным стимулом экономического роста в республике экспорт. Он отметил, что власти региона ориентируются на объемы экспорта Татарстана.

«В плане экспорта мы учимся у Татарстана, хотим дорасти до их уровня», — сказал руководитель региона в интервью проекту «Будущее России».

Бречалов отметил, что в 2018 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из республики вырос почти вдвое, до $377 миллионов. К 2024 году глава Удмуртии рассчитывает в шесть раз увеличить экспорт сельхозпродукции.