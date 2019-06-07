«Солар Системс» построит в Башкирии солнечную электростанцию за 3,7 млрд рублей

Правительство Башкирии и ООО «Солар Системс» подписали соглашение о строительстве в Стерлибашевском районе республики солнечной электростанции на 25 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 3,7 млрд рублей.

Запуск станции и продажа энергии планируется на май 2020 года, передает пресс-служба главы Башкирии.

Кроме того, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с гендиректором группы компаний «Хевел» Игорем Шахраем. Они обсудили строительство двух солнечных электростанций в Бурзянском районе. Вместе они станут крупнейшим в России комплексом гибридной выработки энергии мощностью 10 Мвт. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей (ранее сообщалось, что они оцениваются в 800 млн рублей).

«Общий объем финансирования по всем проектам в республике, включая Бурзян, — более 6 млрд рублей», — отметил Шахрай.

Напомним, что выход на рынок энергии станции в Бурзянском районе запланирован на декабрь 2019 года.