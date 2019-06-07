Госзакупки Марий Эл: миллиардный кредит, «Правда» о власти и «Лады» для правительства

Обзор наиболее интересных тендеров Марий Эл за I квартал 2019 года

1. Год газоснабжения для Йошкар-Олинской теплоэлектроцентрали

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в конце января осуществило прямую безальтернативную закупку газа на 826,2 млн рублей. Исполнителем в этой закупке выступило ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола».

Договор действует на протяжении всего 2019 года — с 1 января по 31 декабря. Из документации известно, что речь идет о закупке 137,6 тыс. кубометров природного газа. Стоимость каждого, таким образом, составляет около 6 тыс. рублей.

2. «Ростелеком» протянет линии связи в Марий Эл

«Ростелеком» потратит 286 млн рублей на строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Сведения о закупке появились 18 марта, заявки принимались до 1 апреля, а итоги были подведены 30-го. Закупка касается создания линий связи проекта подключения общественно-значимых объектов, включающего выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии, монтажу оборудования и пуско-наладочным работам.

В результате победителями были признаны три компании, с каждой из которых заключены договоры на 95,39 млн рублей. Ими стали самарское ООО «Связьстрой», кировское ООО «ПМК-411 «Связьстрой» и ООО «ТранПроектИнжиниринг» из Москвы. Срок действия каждого договора — 2 года, общий объем поставляемых услуг разделен поровну между победителями.

Министерство финансов Марий Эл взяло для региона кредит, за пользование которым заплатит 66,3 млн рублей выбранному поставщику — Сбербанку. Фото yandex.ru

3. Миллиардный кредит региону от Сбербанка

Министерство финансов Марий Эл получило для региона кредит, за пользование которым заплатит 66,3 млн рублей выбранному поставщику — Сбербанку. Это единственный банк, подавший заявку на участие в конкурсе. Тендер был объявлен 6 февраля, заявки принимались до 22 февраля, а аукцион состоялся 28 числа.

Кредит выдан на 284 дня, с 22 марта 2019 года. Кредитная линия открыта почти на 974 млн рублей. Процентная ставка составляет 8,75% годовых. Она установлена исходя из ключевой ставки Центробанка на 4 февраля — 7,75%, а также с учетом средней процентной ставки на привлечение кредитов, полученных городами и регионами России, — 8,77% годовых.

4. Томограф за 28 миллионов для ДРКБ

Детская республиканская клиническая больница Марий Эл купила рентгеновский компьютерный томограф за 27,9 млн рублей. Тендер был объявлен 27 марта, заявки принимались до 12 апреля, а аукцион состоялся 19-го. Начальная стоимость составляла около 31 млн рублей, ООО «ИПС» предложило цену в 28 млн рублей, а победитель — ООО «Хайнеманн Медицинтехник» — 27,89 млн рублей.

Поставщик зарегистрирован в Москве, на Трубной улице, директор — Константин Журбенко, а учредитель — немецкая «Хайнеманн Медицинтехник Гмбх». Томограф должен быть поставлен в течение 90 дней с момента заключения контракта, речь идет о системе AccessCT производства КНР. Гарантия на оборудование должна составлять 24 месяца.

Детская республиканская клиническая больница Марий Эл купила рентгеновский компьютерный томограф за 27,9 млн рублей. Фото marimedia.ru

5. Ремонт кровли дома культуры за 10 миллионов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горномарийская централизованная клубная система» заплатит за реконструкцию кровли Дома культуры в селе Виловатово. О закупке стало известно 27 марта, заявки принимались до 12 апреля, а аукцион состоялся 15-го числа того же месяца. Максимальная стоимость контракта составляла 13,3 млн рублей.

Оба потенциальных поставщика предложили выполнить работы значительно дешевле — примерно за 10,1 млн рублей. Меньшей оказалась стоимость, предложенная ООО «Альянс-Сервис». Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года, объект расположен на улице Советской в селе Виловатово Горномарийского района.

6. «Марийская правда» за 8 миллионов

Тем временем Министерство культуры Марий Эл готовится заплатить 7,8 млн рублей за освещение общественно-политической жизни. Исполнителем работ была выбрана единственная организация, подавшая заявку, — ОАО «Газета «Марийская правда». Она готова оказать услуги по максимальной цене. Аукцион состоялся 22 февраля.

В требованиях указывается, что услуги должны оказываться по заявкам: они направляются исполнителю не менее чем за 30 минут до начала мероприятий. Исполнитель должен обеспечить личное присутствие журналиста на мероприятиях. Подготовленный материал должен направляться заказчику для согласовывания, срок которого — 1 день. В списке тем — 19 позиций, включая реализацию указов, развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, науки, борьбу с распространением наркотиков, профилактику экстремизма, правовое просвещение граждан, деятельность органов государственной и муниципальной власти Марий Эл.

«Дирекция муниципального заказа» Йошкар-Олы собирается потратить 7,27 млн рублей на «Сквер имени Наты Бабушкиной». Фото 2gis.com

7. Около 7 миллионов на сквер в Йошкар-Оле

А вот Дирекция муниципального заказа Йошкар-Олы позаботится о сохранении объекта культурного наследия. Ведомство заявило о том, что собирается потратить 7,27 млн рублей на «Сквер имени Наты Бабушкиной» 1960-х годов. Заявки принимались с 15 марта по 1 апреля, аукцион состоялся 5 апреля. Победителем было выбрано ООО «Дизайн», предложившее выполнение работ за 7,23 млн рублей.

Его срок — 15 июля 2019 года. При этом гарантия должна составить 4 года. При выполнении работ должен применяться природный песок, горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь для тротуаров, щебень и бетон. В рамках работ, например, будут поставлены 68 садово-парковых диванов по 34,9 тыс. рублей за штуку и установлена информационная стела с внутренней светодиодной подсветкой за 200 тыс. рублей.

8. Фитнес для работников завода полупроводниковых приборов

АО «Завод полупроводниковых приборов» купит активированные абонементы на посещение спортивного клуба или фитнес-центра за 4,73 млн рублей. Информация об этом была обнародована 13 февраля, заявки принимались до 25 февраля, а итоги подвели 1 марта. Имя победителя, впрочем, неизвестно — указан лишь его порядковый номер из списка заявок.

Как следует из проекта договора, абонементы должны предоставлять сотрудникам завода право на неограниченное количество посещений всех видов групповых направлений и тренажерного зала в фитнес-центре. Он должен быть оснащен кардиотренажерами, силовыми тренажерами, инвентарем для занятий аэробикой. Абонементы должны быть предоставлены на год, но количество и стоимость каждого абонемента в документации не указана.

«Завод полупроводниковых приборов» купит активированные абонементы на посещение спортивного клуба или фитнес-центра за 4,73 млн рублей. Фото zpp12.ru

9. Пять машин по 700 тысяч для правительства Марий Эл

ГБУ «Автобаза правительства Марий Эл» потребовались автомобили Lada Vesta (или их эквиваленты) на общую сумму в 3,53 млн рублей. Такая информация появилась 26 марта. Заявки принимались с 11 апреля, аукцион состоялся 15 апреля. Победителем стало ООО «Диал-Авто» — оно снизило максимальную стоимость контракта на 205 тысяч рублей.

Всего автобазе понадобилось пять машин. Они должны быть поставлены в течение 30 дней с момента заключения контракта. Стоимость каждой составляет около 700 тысяч рублей. Автомобили должны быть мощностью не менее 106 л.с., с подушками безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочной системой тормозов, электронной системой распределения тормозных усилий, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой, системой помощи при трогании на подъеме.

10. Автобус для ТЮЗа за 3 миллиона

Решил обзавестись транспортом и Марийский театр юного зрителя. Государственное учреждение культуры в конце марта объявило об открытом аукционе на покупку автобуса за 3,2 млн рублей. Заявки принимались до 1 апреля, а итоги подвели уже на следующий день, 2 апреля. Победителем стало ООО «Нижегородский автомобильный завод», подавшее единственную заявку и предложившее автобусы по максимальной цене.

Из технического задания известно, что за 3,2 млн рублей ТЮЗ получил 19-местный автобус с двухлитровым дизельным двигателем и задним приводом. В автобусе должен быть кондиционер, два отопителя, электронная система стабилизации движения, ремни безопасности на всех креслах в пассажирском салоне.