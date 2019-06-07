Самарские декларации: областные чиновники разбогатели в семь раз благодаря 32-летнему главе Минстроя
Среди богатейших членов команды Дмитрия Азарова — люди, близкие «Ростеху», и сын крупнейшего самарского девелопера: вместе они заработали за год больше 400 млн рублей
В 2018 году члены новой команды губернатора Самарской области заработали в семь раз больше по сравнению с 2017-м: их совокупный доход вырос с 58,7 до 407,8 млн рублей. Впрочем, все это благодаря лишь одному новичку в правительстве — 32-летнему министру строительства, сыну владельца крупнейшей девелоперской компании региона, заработавшему без малого 330 млн рублей. В пятерке богатейших чиновников команды Дмитрия Азарова теперь три человека, так или иначе имевших отношение к атомному гиганту России. Из материала, подготовленного аналитической службой «Реального времени», можно узнать также, почему строительный клан Чудаевых стал влиятельнее клана Кошелевых и как человек Аветисяна и выходец из «Росатома» будет курировать стройку моста через Волгу, а новый министр образования, в партнерстве с чемезовскими структурами, — создавать научно-образовательный центр.
Новый министр строительства заработал 328 из 407,8 млн рублей
За 2018 год члены правительства Самарской области вместе с губернатором Дмитрием Азаровым заработали в семь раз больше, чем годом ранее — 407,8 млн рублей (против 58,7 млн). При этом четыре пятых этой суммы (точнее, 80,5%) пришлось лишь на одного чиновника — назначенного в декабре прошлого года нового министра строительства Евгения Чудаева, задекларировавшего 328,3 млн рублей (еще 357 тыс. принесла в семью супруга). В собственности у Чудаевых четыре земельных участка общей площадью 4,4 тыс. кв. м, дом почти на 1 тыс. кв. м, две квартиры на 260 кв. м, три гаража, в которых стоят «Мерседес Бенц GL 500 4 Matic» и «Мерседес Бенц GLE 400 4 Matic», снегоход «Поларис 600».
За что полетела голова предыдущего куратора самарских строек?
Чудаеву всего 32 года, в его биографии как будто нет ничего, что предвещало бы такой карьерный взлет: с 2004 по 2008 год он работал в ОАО «ПКК «Весна» в дирекции по маркетингу по направлению «бренд-менеджмент», с 2008 по 2009 год занимал должность коммерческого директора в строительной компании ЗАО «Горизонт». Но есть одна немаловажная (если не решающая) деталь: Чудаев — сын президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, в которую входит крупная самарская девелоперская компания «Древо», ранее Евгений Чудаев был в ней вице-президентом по коммерции.
Сын девелопера сел в кресло, освободившееся после отставки Александра Баландина, деятельность которого, в том числе и по решению проблемы обманутых дольщиков, губернатор Дмитрий Азаров регулярно критиковал (наблюдатели полагают, что министр потерял пост и из-за подозрений в аффилированности со строительными компаниями области). В «пассив» Баландина новый глава области записал и неначатое строительство ЖК «Монблан», низкие темпы строительства ЖК «Ильинская плаза», лишь частичное удовлетворение прав дольщиков ЖК «Альбатрос» (объекты строило ООО СК «Новый город»). Баландина отправили на «почетную пенсию» — он возглавил Нефтегорский район Самарской области.
Как Чудаевы стали при Азарове влиятельнее конкурента Кошелева
Чудаевы для Азарова не «ноунеймы», с ними у него сложились хорошие отношения, еще когда он в 2010—2014 годах трудился мэром Самары. Конечно, со стороны может показаться странным, что сын владельца компании — одного из крупнейших подрядчиков министерства строительства — возглавил Минстрой. Тем более что после своего назначения Евгений Чудаев остался владельцем 100% ООО «Девелоперская Компания Древо» (при выручке в 83,3 млн в 2017 году прибыль составила 13,5 млн) и 80% ООО «Специализированный застройщик «Желябово» (при выручке в 375 млн рублей компания в 2017 году получила прибыль в 381,5 млн). За год Чудаев успел отказаться от своих долей в «Юг Сети», АН «Юг», «Специализированный застройщик «Юг-5», «Древо. Строительство» УК «Юг-Сервис» и еще девяти фирмах.
Считается, что назначение Чудаева — удар по позициям другого девелопера, Владимира Кошелева (крупнейшая застройка — «Кошелев-проект»), который поднялся при прежнем губернаторе Николае Меркушкине, получая, якобы, неплохие преференции и земельные участки. Напротив, у Чудаевых (крупнейший проект — «Южный город» в пригороде Самары) дела при Меркушкине шли неважно: до сих пор область вспоминает, как в 2014 году им не позволили презентовать «Южный город» приехавшему с визитом Владимиру Путину (просто вычеркнули фамилии из списка приглашенных). Кошелев считался человеком, близким к «Роснефти», Чудаев-старший, начавший свой бизнес в 1990-х с «Волгопромгазом» Владимира Аветисяна (друга Сергея Чемезова, пролоббировавшего назначение самого Азарова) — соответственно считается не только «кириенковским», но и «своим» у «Ростеха». Напомним, в области работают восемнадцать предприятий «Ростеха» — АвтоВАЗ, «Авиаагрегат», «Кузнецов», «Металлист-Самара», «Экран» и другие.
В Минимущества Азаров пригласил экс-коллегу по мэрии
По сравнению с сыном девелопера и ныне министром строительства, у второго богатейшего чиновника Самарской области, можно сказать, «шаром покати»: новый министр имущественных отношений Сергей Черепанов (назначен в сентябре прошлого года) заработал «всего» 16 млн рублей. Формально у него ничего нет, кроме гаража на 40 кв. м, снегоболотохода и двух прицепов МСЗА. Годом ранее у чиновника была еще квартира в 150 кв. м.
В отличие от Чудаева, назначение Черепанова выглядит логичным: с 2010 по конец 2017 года он возглавлял департамент управления имуществом Самары, и попал в него как раз с избранием на пост мэра Дмитрия Азарова, членом команды которого пробыл 4 года. Проработавший 7 лет на одной из ключевых должностей (и, очевидно, весьма влиятельных), Черепанов изначально не был чиновником — до этого он был топ-менеджеромгр Группы компаний «Вид», принадлежащих Алексею Ушамирскому, ныне депутату Самарской губернской думы, в 2004—2006 годах — министру транспорта, связи и автодорог. ГК «ВИД», основанная в 1990-х, в нулевые стала одним из крупнейших многопрофильных холдингов области (в орбиту влияния входила и самая большая региональная сеть ресторанов, известных под торговыми марками «Жили-Были», «Русская охота», «Beerлога»). Группе компании принадлежит огромное число объектов недвижимости в Самаре и прилегающих к ней районах. Черепанов был президентом ГК «ВИД».
Самому ему еще в 2015 году принадлежали доли в ряде компаний ГК «ВИД»: ООО «Русская охота — 1», ООО «Аэропорт-Автопарковка», ООО «Менеджмент Групп», ООО «Кондор 2», ООО «Кондор 3», ООО «Зеленая роща», ООО «Сириус-2», ООО «Монро». Сегодня министра можно найти среди учредителей АО «Самарская топливная компания» (40% компании). Ранее у него была доля в топливной компании, снабжающей международный аэропорт «Курумоч» (тоже входит в ГК «ВИД»).
На своем прежнем посту в самарской мэрии Черепанов считался богатейшим чиновником — в последний год работы он задекларировал 9,2 млн рублей. Любопытно, что занимать должность главы самарского департамента, имея на руках доли коммерческих компаний официально Черепанов не мог — однако наблюдатели обнаружили, что доли эти записаны на некого другого Черепанова, полного его тезку, но… с другим ИНН. Само Минимущества Самарской области, при всей его влиятельности, вряд ли можно назвать синекурой: с 2015 года в кресле главы министерства сменились три человека, последний из них, Иван Ефанов, успел порулить всего 3 месяца.
Бывший «атомный генерал» обеднел в 1,5 раза
В полтора раза обеднел вице-губернатор области, полпред губернатора при президенте РФ и правительстве РФ Андрей Когтев, задекларировавший 11 млн рублей. В собственности у него два земельных участка на 2,8 тыс. кв. м, дом на 301,5 кв. м, квартира на 167 кв. м и одна четвертая доли в нежилом помещении на 318,3 кв. м. И целый автопарк: «Инфинити FX35 Премиум», «Порш Панамера 4S», «Порш Кайенн», не считая водного транспорта (гидроцикл, катер «Проект 371У», катер Silver Eagle Cabin, катер «Салют 51»).
Когтев в новой должности оказался лишь в октябре 2017 года, но в Самаре его хорошо знают. С 2000 по 2006 год он работал главным федеральным инспектором по Самарской области и быстро стал влиятельной фигурой, «спасая» проблемные предприятия и расставляя людей на высокие должности. В 1990-х Когтев руководил коммерческими банками — «Волгоинкомбанк», «Волго-Камский коммерческий банк», «Газбанк». С 1992 по 1996 год был президентом регионального банковского союза «Большая Волга», с 1996 по 1999 год — вице-президент Ассоциации российских банков. В 2006—2009 годах — представитель президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области.
«Славу» ему принесла работа в структурах «Росатома» (продолжал оставаться советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» и до недавнего времени). В своей биографии, впрочем, Когтев не уточняет срок своей работы в «Росатоме» и умалчивает должность, указывая только: «В 2006—2015 годах работал в структурах «Росатома» и Минспорта России». «Работа в структурах «Росатома» сегодня автоматически означало бы «человек, близкий к Сергею Кириенко», но таковым он перестал быть в 2009 году, когда Когтев потерял пост замгендиректора «Атомэнергопроекта» по финансам — возможно, после проверки службы внутреннего аудита «Росатома».
Перед назначением врио полпреда он трудился... замруководителя «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры». На своей новой должности Когтев пока ничем не отметился и в рейтинге влиятельности новой команды властей Самарской области занимает лишь 40-е место (Аветисян, например, будучи бизнесменом, зампредом правления «Роснано», второе — сразу после Азарова).
Человек Аветисяна и выходец из «Росатома» будет курировать строительство моста через Волгу
Когтев — единственный чиновник, назначенный в 2017 году (приставку и. о. он потерял, впрочем, лишь в декабре 2018 года). Четвертое и пятое места по величине дохода за 2018 год занимают тоже новички. Четвертое занял вице-премьер Александр Карпушкин, задекларировавший 5,8 млн рублей (еще 3,3 млн заработала его супруга). В собственности у него участок в 786 кв. м, дом на 143 кв. м, квартира на 40,2 кв. м и строение на 41,5 кв. м. Еще одна квартира на 243,4 кв. м записана на жену. У Карпушкиных два «Мерседеса», чиновник ездит на «Мерседес Бенц GL 350», супруга — на «Мерседес Бенц GLC 300».
Карпушкин тоже «человек Аветисяна», о чем свидетельствует хотя бы то, что с 2015 по 2018 год он работал директором по поддержке блока антикризисного управления в ОАО «Роснано». В отличие от Когтева, в области у него довольно сильное влияние (в рейтинге влиятельности занимает 11-е место). Что объясняется не только близостью к Аветисяну, но и работой в самарской мэрии в команде Азарова в 2010-2014 годах — тогда Карпушкин возглавлял департамент экономического развития и был первым замглавы города.
Любопытно, что в область он вернулся в феврале 2018 году, на короткое время попав в прежнее кресло — первого заместителя главы Самары, а в декабре Азаров назначил его вице-премьером. В новой должности Карпушкин будет курировать направления транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Азаров поручил ему реализацию таких проектов, как строительство моста через Волгу в районе села Климовка и магистрали «Центральная» в Самаре, развитие скоростного железнодорожного сообщения, реализация нацпроектов.
Новый министр образования вместе с чемезовскими структурами должен создать научно-образовательный центр
Пятый богатейший чиновник области — новый министр образования и науки Виктор Акопьян, задекларировавший 5 млн рублей. В собственности у него три квартиры на 41,6 кв. м, 46,3 кв. м и 75 кв. м. Машины официально нет. Ранее, с октября 2017 года он был главным редактором АО «Издательство Просвещение». В 2002—2014 гг. работал обычным директором средней школы №99 города Самары, но с 2014 по 2017 год успел порулить управлением Министерства образования и науки Самарской области.
Назначению Акопьяна предшествовала скандальная отставка Владимира Пылева (человека еще команды Меркушкина — возглавлял Министерство образования с 2012 года), который был допрошен как свидетель в судебном процессе по делу экс-директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой, обвиняемой сначала в получении взятки, а затем в превышении должностных полномочий. Одним из главных проектов Акопьяна должно стать (по поручению Азарова) создание регионального научно-образовательного центра. Примечательно, что создавать его будут в партнерстве с «Ростехом» — это стало известно в конце мая. Во сколько обойдется этот центр Сергею Чемезову, пока неизвестно.
Сам же Дмитрий Азаров, год назад занимавший третье место по доходу, по итогам 2018 года не вошел в топ-5, задекларировав лишь 4,2 млн рублей. Его совместный с супругой доход сократился чуть ли не в два раза: с 12 до 6,7 млн рублей. В собственности у главы Самарской области участок на 500 кв. м, дом на 506,7 кв. м, квартира на 243,3 кв. м, 1/3 в квартире на 60 кв. м, гараж на 31,5 кв. м. Еще одна квартира на 50,3 кв. м у жены, ей же принадлежат две трети в нежилом помещении на 73,1 кв. м, небольшая доля в участке на 2,2 тыс. кв. м. Губернатор ездит на двух автомобилях: «Тойота Ленд Крузер 200» и «ВАЗ Ларгус».
|ДОЛЖНОСТЬ
|ФИО
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ.
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ.
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ.
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ.
|СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ.
|СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ.
|Министр строительства Самарской области
|Чудаев Евгений Николаевич
|328.344.826,77
|356.986,07
|328.701.812,84
|Министр имущественных отношений Самарской области
|Черепанов Сергей
Иванович
|15.908.974,85
|15.908.974,85
|Вице-губернатор - полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации
|Когтев Андрей Викторович
|10.987.133,38
|15.298.639,95
|10.987.133,38
|15.298.639,95
|Заместитель председателя Правительства Самарской области
|Карпушкин Александр Викторович
|5.876.010,26
|3.323.190,81
|9.199.201,07
|Министр образования и науки Самарской области
|Акопьян Виктор Альбертович
|5.077.758,62
|5.077.758,62
|Губернатор Самарской области
|Азаров Дмитрий Игоревич
|4.270.177,41
|2.485.559,99
|6.126.105,75
|5.899.616,87
|6.755.737,40
|12.025.722,62
|Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области
|Рожин Юрий Александрович
|3.875.483,39
|604.000,00
|10.890.082,13
|204.594,23
|4.479.483,39
|11.094.676,36
|Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
|Марков Сергей Васильевич
|3.436.013,00
|180.334,84
|3.616.347,84
|Министр здравоохранения Самарской области
|Ратманов Михаил Александрович
|3.355.199,93
|5.722.644,64
|856.803,09
|1.164.902,74
|9.077.844,57
|Министр промышленности и торговли Самарской области
|Жданов Михаил Николаевич
|3.310.640,28
|1.022.085,91
|2.343.923,47
|522.889,68
|4.332.726,19
|заместитель председателя Правительства Самарской области
|Фетисов Александр Борисович
|2.928.162,56
|1.765.177,07
|5.331.589,22
|424.477,07
|4.693.339,63
|5.756.066,29
|Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области
|Никишина Ирина
Владимировна
|2.382.319,50
|1.792.732,00
|2.382.319,50
|1.792.732,00
|Министр экономического развития и инвестиций Самарской области
|Богданов Дмитрий Юрьевич
|2.366.253,59
|241.295,03
|1.845.195,57
|147.467,15
|2.607.548,62
|Министр управления финансами Самарской области
|Прямилов Андрей Вячеславович
|2.266.965,95
|384.309,34
|1.302.801,26
|807.186,18
|2.651.275,29
|2.109.987,44
|Первый заместитель председателя Правительства Самарской области
|Кудряшов Виктор Владиславович
|2.247.389,37
|1.038.200,36
|1.940.430,42
|869.368,24
|3.285.589,73
|2.809.798,66
|министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
|Ларионов Александр Иванович
|2.125.090,12
|187.657,16
|1.543.896,76
|185.006,58
|2.312.747,28
|1.728.903,34
|Министр спорта Самарской области
|Шляхтин Дмитрий Анатольевич
|2.024.237,29
|152.955,00
|3.100.398,41
|118.942,00
|2.177.192,29
|3.219.340,41
|Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
|Антимонова Марина Юрьевна
|1.837.509,22
|95.679,51
|1.528.293,74
|1.556.723,13
|1.933.188,73
|3.085.016,87
|Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области
|Пивкин Иван Иванович
|1.810.787,54
|111.133,52
|1.968.069,63
|81.794,21
|1.921.921,06
|2.049.863,84
|врио министра культуры Самарской области
|Филиппов Сергей Васильевич
|1.744.707,61
|492.271,60
|1.598.888,55
|467.571,23
|2.236.979,21
|2.066.459,78
|Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
|Абашин Николай Владимирович
|1.633.016,31
|185.961,74
|1.288.423,85
|191.383,83
|1.818.978,05
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