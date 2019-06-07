Самарские декларации: областные чиновники разбогатели в семь раз благодаря 32-летнему главе Минстроя

Среди богатейших членов команды Дмитрия Азарова — люди, близкие «Ростеху», и сын крупнейшего самарского девелопера: вместе они заработали за год больше 400 млн рублей

В 2018 году члены новой команды губернатора Самарской области заработали в семь раз больше по сравнению с 2017-м: их совокупный доход вырос с 58,7 до 407,8 млн рублей. Впрочем, все это благодаря лишь одному новичку в правительстве — 32-летнему министру строительства, сыну владельца крупнейшей девелоперской компании региона, заработавшему без малого 330 млн рублей. В пятерке богатейших чиновников команды Дмитрия Азарова теперь три человека, так или иначе имевших отношение к атомному гиганту России. Из материала, подготовленного аналитической службой «Реального времени», можно узнать также, почему строительный клан Чудаевых стал влиятельнее клана Кошелевых и как человек Аветисяна и выходец из «Росатома» будет курировать стройку моста через Волгу, а новый министр образования, в партнерстве с чемезовскими структурами, — создавать научно-образовательный центр.

Новый министр строительства заработал 328 из 407,8 млн рублей



За 2018 год члены правительства Самарской области вместе с губернатором Дмитрием Азаровым заработали в семь раз больше, чем годом ранее — 407,8 млн рублей (против 58,7 млн). При этом четыре пятых этой суммы (точнее, 80,5%) пришлось лишь на одного чиновника — назначенного в декабре прошлого года нового министра строительства Евгения Чудаева, задекларировавшего 328,3 млн рублей (еще 357 тыс. принесла в семью супруга). В собственности у Чудаевых четыре земельных участка общей площадью 4,4 тыс. кв. м, дом почти на 1 тыс. кв. м, две квартиры на 260 кв. м, три гаража, в которых стоят «Мерседес Бенц GL 500 4 Matic» и «Мерседес Бенц GLE 400 4 Matic», снегоход «Поларис 600».

За что полетела голова предыдущего куратора самарских строек?

Чудаеву всего 32 года, в его биографии как будто нет ничего, что предвещало бы такой карьерный взлет: с 2004 по 2008 год он работал в ОАО «ПКК «Весна» в дирекции по маркетингу по направлению «бренд-менеджмент», с 2008 по 2009 год занимал должность коммерческого директора в строительной компании ЗАО «Горизонт». Но есть одна немаловажная (если не решающая) деталь: Чудаев — сын президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, в которую входит крупная самарская девелоперская компания «Древо», ранее Евгений Чудаев был в ней вице-президентом по коммерции.

Сын девелопера сел в кресло, освободившееся после отставки Александра Баландина, деятельность которого, в том числе и по решению проблемы обманутых дольщиков, губернатор Дмитрий Азаров регулярно критиковал (наблюдатели полагают, что министр потерял пост и из-за подозрений в аффилированности со строительными компаниями области). В «пассив» Баландина новый глава области записал и неначатое строительство ЖК «Монблан», низкие темпы строительства ЖК «Ильинская плаза», лишь частичное удовлетворение прав дольщиков ЖК «Альбатрос» (объекты строило ООО СК «Новый город»). Баландина отправили на «почетную пенсию» — он возглавил Нефтегорский район Самарской области.

Считается, что назначение Чудаева — удар по Владимиру Кошелеву. Фото twitter.com/press_koshelev

Как Чудаевы стали при Азарове влиятельнее конкурента Кошелева

Чудаевы для Азарова не «ноунеймы», с ними у него сложились хорошие отношения, еще когда он в 2010—2014 годах трудился мэром Самары. Конечно, со стороны может показаться странным, что сын владельца компании — одного из крупнейших подрядчиков министерства строительства — возглавил Минстрой. Тем более что после своего назначения Евгений Чудаев остался владельцем 100% ООО «Девелоперская Компания Древо» (при выручке в 83,3 млн в 2017 году прибыль составила 13,5 млн) и 80% ООО «Специализированный застройщик «Желябово» (при выручке в 375 млн рублей компания в 2017 году получила прибыль в 381,5 млн). За год Чудаев успел отказаться от своих долей в «Юг Сети», АН «Юг», «Специализированный застройщик «Юг-5», «Древо. Строительство» УК «Юг-Сервис» и еще девяти фирмах.

Считается, что назначение Чудаева — удар по позициям другого девелопера, Владимира Кошелева (крупнейшая застройка — «Кошелев-проект»), который поднялся при прежнем губернаторе Николае Меркушкине, получая, якобы, неплохие преференции и земельные участки. Напротив, у Чудаевых (крупнейший проект — «Южный город» в пригороде Самары) дела при Меркушкине шли неважно: до сих пор область вспоминает, как в 2014 году им не позволили презентовать «Южный город» приехавшему с визитом Владимиру Путину (просто вычеркнули фамилии из списка приглашенных). Кошелев считался человеком, близким к «Роснефти», Чудаев-старший, начавший свой бизнес в 1990-х с «Волгопромгазом» Владимира Аветисяна (друга Сергея Чемезова, пролоббировавшего назначение самого Азарова) — соответственно считается не только «кириенковским», но и «своим» у «Ростеха». Напомним, в области работают восемнадцать предприятий «Ростеха» — АвтоВАЗ, «Авиаагрегат», «Кузнецов», «Металлист-Самара», «Экран» и другие.

В Минимущества Азаров пригласил экс-коллегу по мэрии

По сравнению с сыном девелопера и ныне министром строительства, у второго богатейшего чиновника Самарской области, можно сказать, «шаром покати»: новый министр имущественных отношений Сергей Черепанов (назначен в сентябре прошлого года) заработал «всего» 16 млн рублей. Формально у него ничего нет, кроме гаража на 40 кв. м, снегоболотохода и двух прицепов МСЗА. Годом ранее у чиновника была еще квартира в 150 кв. м.

В отличие от Чудаева, назначение Черепанова выглядит логичным: с 2010 по конец 2017 года он возглавлял департамент управления имуществом Самары, и попал в него как раз с избранием на пост мэра Дмитрия Азарова, членом команды которого пробыл 4 года. Проработавший 7 лет на одной из ключевых должностей (и, очевидно, весьма влиятельных), Черепанов изначально не был чиновником — до этого он был топ-менеджеромгр Группы компаний «Вид», принадлежащих Алексею Ушамирскому, ныне депутату Самарской губернской думы, в 2004—2006 годах — министру транспорта, связи и автодорог. ГК «ВИД», основанная в 1990-х, в нулевые стала одним из крупнейших многопрофильных холдингов области (в орбиту влияния входила и самая большая региональная сеть ресторанов, известных под торговыми марками «Жили-Были», «Русская охота», «Beerлога»). Группе компании принадлежит огромное число объектов недвижимости в Самаре и прилегающих к ней районах. Черепанов был президентом ГК «ВИД».

Самому ему еще в 2015 году принадлежали доли в ряде компаний ГК «ВИД»: ООО «Русская охота — 1», ООО «Аэропорт-Автопарковка», ООО «Менеджмент Групп», ООО «Кондор 2», ООО «Кондор 3», ООО «Зеленая роща», ООО «Сириус-2», ООО «Монро». Сегодня министра можно найти среди учредителей АО «Самарская топливная компания» (40% компании). Ранее у него была доля в топливной компании, снабжающей международный аэропорт «Курумоч» (тоже входит в ГК «ВИД»).

На своем прежнем посту в самарской мэрии Черепанов считался богатейшим чиновником — в последний год работы он задекларировал 9,2 млн рублей. Любопытно, что занимать должность главы самарского департамента, имея на руках доли коммерческих компаний официально Черепанов не мог — однако наблюдатели обнаружили, что доли эти записаны на некого другого Черепанова, полного его тезку, но… с другим ИНН. Само Минимущества Самарской области, при всей его влиятельности, вряд ли можно назвать синекурой: с 2015 года в кресле главы министерства сменились три человека, последний из них, Иван Ефанов, успел порулить всего 3 месяца.

С 2010 по конец 2017 года Черепанов (справа) возглавлял департамент управления имуществом Самары. Фото volga.news

Бывший «атомный генерал» обеднел в 1,5 раза

В полтора раза обеднел вице-губернатор области, полпред губернатора при президенте РФ и правительстве РФ Андрей Когтев, задекларировавший 11 млн рублей. В собственности у него два земельных участка на 2,8 тыс. кв. м, дом на 301,5 кв. м, квартира на 167 кв. м и одна четвертая доли в нежилом помещении на 318,3 кв. м. И целый автопарк: «Инфинити FX35 Премиум», «Порш Панамера 4S», «Порш Кайенн», не считая водного транспорта (гидроцикл, катер «Проект 371У», катер Silver Eagle Cabin, катер «Салют 51»).

Когтев в новой должности оказался лишь в октябре 2017 года, но в Самаре его хорошо знают. С 2000 по 2006 год он работал главным федеральным инспектором по Самарской области и быстро стал влиятельной фигурой, «спасая» проблемные предприятия и расставляя людей на высокие должности. В 1990-х Когтев руководил коммерческими банками — «Волгоинкомбанк», «Волго-Камский коммерческий банк», «Газбанк». С 1992 по 1996 год был президентом регионального банковского союза «Большая Волга», с 1996 по 1999 год — вице-президент Ассоциации российских банков. В 2006—2009 годах — представитель президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области.

«Славу» ему принесла работа в структурах «Росатома» (продолжал оставаться советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» и до недавнего времени). В своей биографии, впрочем, Когтев не уточняет срок своей работы в «Росатоме» и умалчивает должность, указывая только: «В 2006—2015 годах работал в структурах «Росатома» и Минспорта России». «Работа в структурах «Росатома» сегодня автоматически означало бы «человек, близкий к Сергею Кириенко», но таковым он перестал быть в 2009 году, когда Когтев потерял пост замгендиректора «Атомэнергопроекта» по финансам — возможно, после проверки службы внутреннего аудита «Росатома».

Перед назначением врио полпреда он трудился... замруководителя «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры». На своей новой должности Когтев пока ничем не отметился и в рейтинге влиятельности новой команды властей Самарской области занимает лишь 40-е место (Аветисян, например, будучи бизнесменом, зампредом правления «Роснано», второе — сразу после Азарова).

В своей биографии, впрочем, Когтев не уточняет срок своей работы в «Росатоме» и умалчивает должность. Фото twitter.com/63media_ru

Человек Аветисяна и выходец из «Росатома» будет курировать строительство моста через Волгу

Когтев — единственный чиновник, назначенный в 2017 году (приставку и. о. он потерял, впрочем, лишь в декабре 2018 года). Четвертое и пятое места по величине дохода за 2018 год занимают тоже новички. Четвертое занял вице-премьер Александр Карпушкин, задекларировавший 5,8 млн рублей (еще 3,3 млн заработала его супруга). В собственности у него участок в 786 кв. м, дом на 143 кв. м, квартира на 40,2 кв. м и строение на 41,5 кв. м. Еще одна квартира на 243,4 кв. м записана на жену. У Карпушкиных два «Мерседеса», чиновник ездит на «Мерседес Бенц GL 350», супруга — на «Мерседес Бенц GLC 300».

Карпушкин тоже «человек Аветисяна», о чем свидетельствует хотя бы то, что с 2015 по 2018 год он работал директором по поддержке блока антикризисного управления в ОАО «Роснано». В отличие от Когтева, в области у него довольно сильное влияние (в рейтинге влиятельности занимает 11-е место). Что объясняется не только близостью к Аветисяну, но и работой в самарской мэрии в команде Азарова в 2010-2014 годах — тогда Карпушкин возглавлял департамент экономического развития и был первым замглавы города.

Любопытно, что в область он вернулся в феврале 2018 году, на короткое время попав в прежнее кресло — первого заместителя главы Самары, а в декабре Азаров назначил его вице-премьером. В новой должности Карпушкин будет курировать направления транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Азаров поручил ему реализацию таких проектов, как строительство моста через Волгу в районе села Климовка и магистрали «Центральная» в Самаре, развитие скоростного железнодорожного сообщения, реализация нацпроектов.

Новый министр образования вместе с чемезовскими структурами должен создать научно-образовательный центр

Пятый богатейший чиновник области — новый министр образования и науки Виктор Акопьян, задекларировавший 5 млн рублей. В собственности у него три квартиры на 41,6 кв. м, 46,3 кв. м и 75 кв. м. Машины официально нет. Ранее, с октября 2017 года он был главным редактором АО «Издательство Просвещение». В 2002—2014 гг. работал обычным директором средней школы №99 города Самары, но с 2014 по 2017 год успел порулить управлением Министерства образования и науки Самарской области.

Назначению Акопьяна предшествовала скандальная отставка Владимира Пылева (человека еще команды Меркушкина — возглавлял Министерство образования с 2012 года), который был допрошен как свидетель в судебном процессе по делу экс-директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой, обвиняемой сначала в получении взятки, а затем в превышении должностных полномочий. Одним из главных проектов Акопьяна должно стать (по поручению Азарова) создание регионального научно-образовательного центра. Примечательно, что создавать его будут в партнерстве с «Ростехом» — это стало известно в конце мая. Во сколько обойдется этот центр Сергею Чемезову, пока неизвестно.

Сам же Дмитрий Азаров, год назад занимавший третье место по доходу, по итогам 2018 года не вошел в топ-5, задекларировав лишь 4,2 млн рублей. Его совместный с супругой доход сократился чуть ли не в два раза: с 12 до 6,7 млн рублей. В собственности у главы Самарской области участок на 500 кв. м, дом на 506,7 кв. м, квартира на 243,3 кв. м, 1/3 в квартире на 60 кв. м, гараж на 31,5 кв. м. Еще одна квартира на 50,3 кв. м у жены, ей же принадлежат две трети в нежилом помещении на 73,1 кв. м, небольшая доля в участке на 2,2 тыс. кв. м. Губернатор ездит на двух автомобилях: «Тойота Ленд Крузер 200» и «ВАЗ Ларгус».

Доходы членов правительства Самарской области за 2018 год

ДОЛЖНОСТЬ ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. Министр строительства Самарской области Чудаев Евгений Николаевич 328.344.826,77 356.986,07 328.701.812,84 Министр имущественных отношений Самарской области Черепанов Сергей

Иванович 15.908.974,85 15.908.974,85 Вице-губернатор - полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Когтев Андрей Викторович 10.987.133,38 15.298.639,95 10.987.133,38 15.298.639,95 Заместитель председателя Правительства Самарской области Карпушкин Александр Викторович 5.876.010,26 3.323.190,81 9.199.201,07 Министр образования и науки Самарской области Акопьян Виктор Альбертович 5.077.758,62 5.077.758,62 Губернатор Самарской области Азаров Дмитрий Игоревич 4.270.177,41 2.485.559,99 6.126.105,75 5.899.616,87 6.755.737,40 12.025.722,62 Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Рожин Юрий Александрович 3.875.483,39 604.000,00 10.890.082,13 204.594,23 4.479.483,39 11.094.676,36 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков Сергей Васильевич 3.436.013,00 180.334,84 3.616.347,84 Министр здравоохранения Самарской области Ратманов Михаил Александрович 3.355.199,93 5.722.644,64 856.803,09 1.164.902,74 9.077.844,57 Министр промышленности и торговли Самарской области Жданов Михаил Николаевич 3.310.640,28 1.022.085,91 2.343.923,47 522.889,68 4.332.726,19 заместитель председателя Правительства Самарской области Фетисов Александр Борисович 2.928.162,56 1.765.177,07 5.331.589,22 424.477,07 4.693.339,63 5.756.066,29 Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Никишина Ирина

Владимировна 2.382.319,50 1.792.732,00 2.382.319,50 1.792.732,00 Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Дмитрий Юрьевич 2.366.253,59 241.295,03 1.845.195,57 147.467,15 2.607.548,62 Министр управления финансами Самарской области Прямилов Андрей Вячеславович 2.266.965,95 384.309,34 1.302.801,26 807.186,18 2.651.275,29 2.109.987,44 Первый заместитель председателя Правительства Самарской области Кудряшов Виктор Владиславович 2.247.389,37 1.038.200,36 1.940.430,42 869.368,24 3.285.589,73 2.809.798,66 министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Ларионов Александр Иванович 2.125.090,12 187.657,16 1.543.896,76 185.006,58 2.312.747,28 1.728.903,34 Министр спорта Самарской области Шляхтин Дмитрий Анатольевич 2.024.237,29 152.955,00 3.100.398,41 118.942,00 2.177.192,29 3.219.340,41 Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Антимонова Марина Юрьевна 1.837.509,22 95.679,51 1.528.293,74 1.556.723,13 1.933.188,73 3.085.016,87 Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкин Иван Иванович 1.810.787,54 111.133,52 1.968.069,63 81.794,21 1.921.921,06 2.049.863,84 врио министра культуры Самарской области Филиппов Сергей Васильевич 1.744.707,61 492.271,60 1.598.888,55 467.571,23 2.236.979,21 2.066.459,78 Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Абашин Николай Владимирович 1.633.016,31 185.961,74 1.288.423,85 191.383,83 1.818.978,05