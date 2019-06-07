Проект нового Пермского театра оперы и балета разработает ГК «Строй-Эксперт» за 221 млн рублей

Петербургское ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» получит контракт на разработку нового здания Пермского театра оперы и балета. Компания запросила за работу 221 млн рублей.

Для театра выделены два участка: в микрорайоне Разгуляй и квартале №5. Исполнитель должен будет обосновать выбор одного из них, пишет «Коммерсант».

Согласно техзаданию, площадь здания должна составить 32 тысячи кв. м. Зрительный зал должен вмещать от 1 150 до 1 350 человек. А оркестровая яма должна быть рассчитана на 100 музыкантов.

ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Среди подрядов компании техническое обследование Михайловского театра, худруком которого является «банановый король» Владимир Кехман. Его власти Пермского края привлекли к разработке концепции нового здания оперного театра.