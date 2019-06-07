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Руководство «Оренбурга»: о переносе матчей в Самару говорить еще рано

10:57, 07.06.2019
Руководство «Оренбурга»: о переносе матчей в Самару говорить еще рано
Фото: fcorenburg.ru

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что пока нельзя говорить о планах перенести домашние матчи клуба в Самару.

«Все предложения РПЛ утверждаются исполкомом РФС, после этого будем комментировать, в том числе календарь-2019/20», — приводит его слова Sport24.

Напомним, что накануне ФК «Оренбург» не получил лицензию на проведение матчей РПЛ на своем поле. В связи с этим появилась информация, что клуб временно будет базироваться в Самаре и играть домашние матчи там.

СпортФутбол
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