В Росприроднадзоре РФ заявили об улучшении ситуации в Сибае

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что ситуация со смогом в башкирском Сибае на сегодняшний момент уже не является настолько критической.

«Там [в Сибае] реальные улучшения идут, каждый понедельник получаем отчетность... Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись», — цитирует ее ТАСС.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ назвал предполагаемую причину образования смога в Сибае. Это отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливание или бетонирование отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы.