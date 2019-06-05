Саратовский губернатор представил правительству нового главу Минстроя Мигачева
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев официально назначил новым министром строительства и ЖКХ бывшего замглавы Саратова Павла Мигачева. Он представил чиновника на заседании правительства.
«У нас присутствует с сегодняшнего дня министр строительства и ЖКХ. Он всем вам знаком — Павел Мигачев», — передает слова главы региона «Версия-Саратов».
Он поблагодарил главу города Михаила Исаева, «отпустившего» своего зама на повышение. «Так и надо формировать команду», — добавил Радаев.
О возможном уходе Мигачева с поста замглавы администрации Саратова по строительству стало известно еще в понедельник. До перехода на эту должность он занимал кресло замминистра строительства области.ОбществоВласть
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