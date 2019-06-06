«Почта России» построит в Башкирии логистический центр, сумма инвестиций составит 2-3 млрд рублей

«Почта России» построит в Башкирии логистический почтовый центр площадью 15-20 тыс. кв. м. Соответствующее соглашение между правительством Башкирии и предприятием о развитии почтовой связи на территории республики было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Как рассказал гендиректор «Почты России» Николай Подгузов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), открытие центра позволит создать порядка тысячи рабочих мест. Сумма инвестиций составит от 2 до 3 млрд рублей. Центр сможет обрабатывать несколько десятков тысяч посылок в сутки, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Почта России» рассчитывает завершить строительство логистического центра в Перми к 2021 году.