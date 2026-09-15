Казанская и Набережночелнинская агломерации вошли в топ рейтинга экономической эффективности территорий

Набережночелнинская агломерация заняла четвертое место благодаря тому, что включает крупные предприятия Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска

Фото: Динар Фатыхов

Казанская и Набережночелнинская агломерации вошли в топ рейтинга экономической эффективности территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Урбаники».

Набережночелнинская агломерация заняла четвертое место благодаря тому, что включает крупные предприятия Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска. Также в топ-5 включили Московскую, Сургутскую, Санкт-Петербургскую и Южно-Сахалинскую агломерации.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Казанская агломерация вошла в топ-10, как и Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская. Всего в исследовании учитывались 52 агломерации, где создается 84% валового продукта России.

Напомним, экономика страны и других развитых стран сегодня сталкивается с быстрым сокращением и старением населения, а также его концентрацией в крупных агломерациях. Городское население демонстрирует суженное воспроизводство и сокращение доли молодежи — ключевого ресурса для экономики.

Галия Гарифуллина