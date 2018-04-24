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МО Нурлатский муниципальный район РТ

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МО Нурлатский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Нурлатский район» является г. Нурлат. В Нурлатском районе 83 населённых пункта в составе одного городского и 26 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Совет города Нурлат, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет города Нурлат, Палаты района.

Руководитель — Кузюров Равиль Афраимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Советская, 98
  • Телефон: (84345) 2-06-01
  • Email: nurlat@tatar.ru
  • Сайт: nurlat.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

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