МО Нурлатский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Нурлатский район» является г. Нурлат. В Нурлатском районе 83 населённых пункта в составе одного городского и 26 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Совет города Нурлат, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет города Нурлат, Палаты района.
Руководитель — Кузюров Равиль Афраимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Советская, 98
- Телефон: (84345) 2-06-01
- Email: nurlat@tatar.ru
- Сайт: nurlat.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018