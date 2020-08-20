Ахметшин Алмаз Салимович

Общая информация

Родился 11 марта 1967 года в с. Бикулово Нурлатского района ТАССР.

Образование

1991 год — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство»

2004 год — Казанский государственный университет «Президентская программа переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ»

2013 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет — аспирантура по специальности «строительные материалы и изделия»

Трудовая деятельность



С 1991 — 1996 гг. — мастер, прораб, начальник участка в МСО ОАО «Татагропромстрой», г. Нурлат.

С 1996 — 1998 гг. — заведующий отделом архитектуры — главный архитектор администрация Нурлатского района РТ и г. Нурлат.

С 1998 — 1999 гг. — ведущий инженер отдела капитального строительства РПО «Татсельжилкомхоз», г. Казань.

В 1999 г. — главный инженер УММ ОАО «Татагропромстрой», г. Казань.

С 1999 -2001 гг. — главный инженер «Казанский трест „Агрострой“, ОАО „Татагропромстрой“.

С 2001 — 2002 гг. — заместитель генерального директора по капитальному строительству, главный инженер РПО „Татсельжилкомхоз“, г. Казань.

С 2002 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО „Татсельжилкомхоз“.

С 2008 — 2010 гг. — руководитель департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов РТ, заместитель министра по инвестиционно-инновационной деятельности министерства экологии и природных ресурсов РТ.

С ноября 2010 по 2016 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

С 2016 — 2018 гг. — генеральный директор инженерного центра „Энергопрогресс“.

С 7 февраля по 5 марта 2018 гг. — и.о. руководителя исполкома Нурлатского района РТ.

С 5 марта 2018 г. — руководитель исполнительного комитета Нурлатского района РТ.

Действительный государственный советник первого класса.

Заслуженный строитель Республики Татарстан.

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Дата последнего обновления: