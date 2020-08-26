Список компаний

НГДУ Нурлатнефть

Промышленность

Общая информация

«Нурлатнефть» — самое молодое нефтегазодобывающее управление в
ПАО «Татнефть», созданное в 1979 году.

Сегодня в состав управления входят 4 цеха по добыче нефти и газа, цех по поддержанию пластового давления, цех комплексной подготовки и перекачки нефти и цех текущего ремонта скважин.

Нефтегазодобывающее управление ведет разработку 30 нефтяных месторождений, в том числе залежи сверх вязкой нефти Ашальчинского месторождения.

Руководитель — Салихов Илгиз Мисбахович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Советская, 100
  • Телефон: (84345) 9-20-63
  • Email: nn_ngdu@tatneft.ru
  • Сайт: ngdu.tatneft.ru/nurlatneft/?lang=ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам