Минниханов Раис Нургалиевич
Общая информация
Родился 8 июня 1961 года в д. Гороховое Поле Сабинского района ТАССР.
Образование:
1983 год — Марийский политехнический институт (специальность «инженер лесного хозяйства» )
Трудовая деятельность:
В 1983 — 1984 гг. — мастер лесозаготовок, помощник лесничего Сабабашского лесничества.
В 1984 — 1985 гг. — и.о. директора Лубянского экспериментального лесодеревообрабатывающего завода Кукморского района.
В 1985 — 1986 гг. — начальник Лубянского лесопункта, начальник отдела материально-технического снабжения Сабинского леспромхоза.
В 1986 — 1990 гг. — лесничий Мешабашского лесничества.
В 1990 — 1999 гг. — директор Сабинского лесхоза Министерства лесного хозяйства РТ.
В 1999 — 2005 гг. — глава администрации Сабинского района РТ.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
С 2006 г. — глава муниципального образования «Сабинский муниципальный район», председатель Совета Сабинского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Богатые Сабы
- Адрес: 422080 пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52
- Телефон: (84362) 2-31-33
- Email: saba@tatar.ru
- Сайт: saby.tatarstan.ru/rus
Дата последнего обновления: 04.05.2018