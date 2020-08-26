АО Татнефтепром-Зюзеевнефть
Общая информация
АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» — многопрофильное предприятие, ведущее разработку Зюзеевского нефтяного месторождения. Компания специализируюется на разработке трудноизвлекаемых залежей нефти и её переработке.
Структура предприятия:
— цех по добыче нефти
— участки по ремонту скважин и нефтепромыслового оборудования
— участки по производству мягких кровельных материалов и асфальтобетонной смеси
— автотранспортный цех
— подразделение по производству сельскохозяйственной продукции.
Руководитель — Ягудин Шамил Габдулхаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423024, РТ, Нурлатский р-н, с. Мамыково
- Телефон: (84345) 4-14-15
- Email: zuzeev@gmail.com
- Сайт: www.zuzeevneft.tatar
Дата последнего обновления: 26.08.2020