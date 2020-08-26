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АО Татнефтепром-Зюзеевнефть

Промышленность

Общая информация

АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» — многопрофильное предприятие, ведущее разработку Зюзеевского нефтяного месторождения. Компания специализируюется на разработке трудноизвлекаемых залежей нефти и её переработке.

Структура предприятия:

— цех по добыче нефти

— участки по ремонту скважин и нефтепромыслового оборудования

— участки по производству мягких кровельных материалов и асфальтобетонной смеси

— автотранспортный цех

— подразделение по производству сельскохозяйственной продукции.

Руководитель — Ягудин Шамил Габдулхаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423024, РТ, Нурлатский р-н, с. Мамыково
  • Телефон: (84345) 4-14-15
  • Email: zuzeev@gmail.com
  • Сайт: www.zuzeevneft.tatar

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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