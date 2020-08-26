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ПАО Татнефть представительство в Казани

Промышленность

Общая информация

ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса Компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора.

Офисы компании представлены в городах Альметьевска, Казани и Москвы.

Руководитель в Казани — Мухаметшин Дамир Фаридович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, ул. К.Маркса, 71
  • Телефон: (843) 533-83-12
  • Email: kazan@tatneft.ru
  • Сайт: www.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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