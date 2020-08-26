ПАО Татнефть представительство в Казани
Общая информация
ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса Компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) сектора.
Офисы компании представлены в городах Альметьевска, Казани и Москвы.
Руководитель в Казани — Мухаметшин Дамир Фаридович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, ул. К.Маркса, 71
- Телефон: (843) 533-83-12
- Email: kazan@tatneft.ru
- Сайт: www.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020