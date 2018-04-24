МО Рыбно-слободский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Рыбно-слободский район» является поселок городского типа Рыбная Слобода. В Рыбно-Слободском районе 78 населённых пунктов в составе 1 городского и 26 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Тазутдинов Ильдар Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Рыбная Слобода
- Адрес: 422650, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 46
- Телефон: (84361) 2-21-13
- Email: balyk-bistage@tatar.ru
- Сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018