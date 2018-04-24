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МО Рыбно-слободский муниципальный район РТ

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МО Рыбно-слободский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Рыбно-слободский район» является поселок городского типа Рыбная Слобода. В Рыбно-Слободском районе 78 населённых пунктов в составе 1 городского и 26 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Тазутдинов Ильдар Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Рыбная Слобода
  • Адрес: 422650, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 46
  • Телефон: (84361) 2-21-13
  • Email: balyk-bistage@tatar.ru
  • Сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

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