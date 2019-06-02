Поволжская неделя: взрывы в Дзержинске, смерть на ЕГЭ в Чувашии и нападение на школу под Саратовом

События уходящих семи дней в ПФО

Минувшая неделя в Поволжье запомнится взрывами в ГосНИИ «Кристалл» в Нижегородской области, нападением на школу в Саратове и смертью на ЕГЭ в Чебоксарах. На фоне протестов в Екатеринбурге врио главы РБ Радий Хабиров стал спрашивать жителей республики о том, где бы они хотели видеть спортивные объекты. КБ «Стрелка» подсчитало, что Казань, Самара и Уфа смогут догнать Москву по подушевому уровню валового городского продукта 2017 года только через 10 лет. Аэропорты Нижнего Новгорода, Пензы, Чебоксар и других городов получили имена известных отечественных деятелей. Подробнее об этих и других событиях — в материале «Реального времени».

Башкирия

На прошедшей неделе в Башкортостане стало известно о хищении 23 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка». Правоохранители быстро выяснили, что деньги забрала 35-летняя кассир Луиза Хайруллина. Полиция объявила в розыск не только саму подозреваемую, но и ее детей.



Еще одной новостью стало продолжение разлетевшейся по федеральным СМИ истории со штрафом, выписанном инвалиду за нескошенную траву. Жителя села Казанка Виктора Ананьева местные власти обязали выплатить 500 рублей, поскольку он создавал пожароопасную ситуацию своим «бездействием». Однако после распространения информации штраф был отменен. Но Следственный комитет уже начал проверку в отношении администрации района.



Госсобрание — Курултай РБ официально назначило день выборов главы республики на 8 сентября, в единый день голосования в РФ.



Решением главного кандидата на этот пост, врио главы РБ Радия Хабирова, исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев и глава города Кумертау Борис Беляев назначены вице-премьерами республики.



В центре Уфы снесли здание шестой соборной мечети. Фото cdum.ru

Кроме того, Хабиров запустил новый формат общения с жителями. На своих страницах в соцсетях он стал предлагать к обсуждению проекты различных спортивных сооружений, которые планируется построить в Уфе. Уже опубликованы данные по футбольному стадиону, волейбольной арене и центру спортивной борьбы.



Тем временем в центре Уфы снесли здание шестой соборной мечети. Объект был построен 100 лет назад. В ЦДУМ России уверяют, что на этом же месте будет построена новая мечеть.



На прошедшей неделе стало известно, что суд поставил точку в деле бывшего замглавы Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ромео Фарукшина, задержанного год назад. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима за покушение на мошенничество и предоставление поддельного документа. Год назад адвоката задержали сотрудники ФСБ.



«Реальное время» подготовило обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за I квартал 2019 года. Самым крупным из них стал заказ на реконструкцию здания концертно-театрального объединения в Сибае. Стоимость контракта составила 368 млн рублей. Исполнителем было выбрано московское ООО «Равелин».



Арбитражный суд республики признал недействительными сделки Минземимущества РБ, ГУП «Управление административными зданиями» и дочернего ООО «Строительные инвестиции». Установлено, что в результате этих сделок мошенники смогли вывести из госсобственности недвижимость на 100 млн рублей.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о планах сократить почти 400 сотрудников, то есть штат уменьшится почти в 5 раз. Фото pixabay.com

Саратов

Во вторник, 28 мая, под пристальное внимание попала Саратовская область. В городе Вольске 14-летний подросток совершил нападение на школу. Он бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил 12-летнюю девочку предположительно ледорубом. Полиция задержала очередного «колумбайнера». СМИ сообщали со ссылкой на источники, что юноша наблюдался у психиатра. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил за неделю проверить все школы региона.



Саратовская область отметилась и как один из регионов с самым сильным давлением на бизнес. В пятерку вошли также Пермский край, Тульская, Белгородская и Курская области.



Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о планах сократить почти 400 сотрудников, то есть штат уменьшится почти в 5 раз. После отзыва сертификата эксплуатанта компания обслуживает аэропорт, но он скоро будет закрыт.

Самара



В Самаре скончался исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар Фархад Махмутов.

Согласно исследованию КБ «Стрелка», Самара (а также Уфа и Казань) сможет достичь подушевого уровня валового городского продукта (ВГП) Москвы 2017 года через 10 лет. Отмечается, что этот результат возможен только при ускорении собственной экономики до 5,9%.



Из-за обмеления Волги пострадала не только Казань, но и Самара. «Росрыболовство» возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Одним из негативных результатов стало уменьшение объема выработки энергии гидроэлектростанциями Волжско-Камского каскада ГЭС.

В то же время Путин подписал указ, утверждающий результаты голосования по именам для аэропортов. Нижегородскому Стригино теперь присвоено имя Валерия Чкалова. Фото wikipedia.org

Нижний Новгород

В Дзержинске Нижегородской области в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» произошло несколько взрывов, в результате которых пострадали несколько десятков человек. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту инцидента. В ведомстве говорят о нескольких «взрывах техногенного характера». Роспотребнадзор оперативно организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов. Позже стало известно, что концентрация загрязняющих веществ в городе не превышает допустимых значений.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отчитался о доходах. За 2018 год он заработал 2,69 млн рублей. Градоначальник задекларировал пять земельных участков, два дома и три квартиры.



Областные власти ждут визита президента РФ Владимира Путина. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что глава государства должен приехать в октябре на открытие форума «Россия — спортивная держава».



В то же время Путин подписал указ, утверждающий результаты голосования по именам для аэропортов. Нижегородскому Стригино теперь присвоено имя Валерия Чкалова. Получили свои имена и казанский (Габдулла Тукай), и уфимский (Мустай Карим) аэропорты.



В Нижнем Новгороде продолжаются споры вокруг строительства станции метро «Стрелка». ГУММиД, как заказчику, по решению апелляционного суда предстоит выплатить правопреемнику застройщика 634,5 млн рублей за дополнительные работы.

Удмуртия

В Ижевске планируется построить новый онкологический центр. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что считает самым разумным предложение возвести современный онкодиспансер, а не реконструировать старый.



Депутаты городской думы Ижевска отчитались о доходах за прошлый год. Самым богатым депутатом стал Михаил Молоков, задекларировавший 69,9 млн рублей. Глава города Олег Гарин заработал только 5,34 млн рублей, в которых учтены доходы с продажи автомобиля. При этом нашелся в гордуме и депутат (Захар Милостивенко), который вообще не получал официального дохода.

Приволжская транспортная прокуратура подала иск к АО «Ижавиа». В надзорном ведомстве полагают, что передача в управление ООО «Поможем» имущества компании прошла с нарушениями, и теперь она может получить прибыль от его продажи.

В конце предыдущей недели жители региона заметили на Каме теплоход президента. Фото chitaitext.ru

Пермь

Новым министром сельского хозяйства Пермского края может стать гендиректор кондитерской фабрики «Тортолино» Оксана Бреднева. Действующий глава Минсельхоза Александр Козюков перейдет на пост руководителя регионального управления Россельхознадзора.

А вот бывший министр транспорта края Алмаз Закиев был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Суд приговорил его к 8,5 года в колонии строгого режима.



В конце предыдущей недели жители региона заметили на Каме теплоход президента. Однако судно совершало технический рейс и не перевозило никого из первых лиц государства.



Оренбург

В Оренбургской области (как и во всей стране) выборы губернатора назначили на 8 сентября, единый день голосования.



Врио губернатора региона Денис Паслер провел характерные для готовящегося к выборам ставленника власти маневры: отправил в отставку двух чиновников из правительства области. Свои посты покинули и.о. министра экономического развития Наталья Безбородова и первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Каргалов.



В конце прошлой недели стало известно, что «Уралмашзавод» решил создать собственное предприятие на базе обанкротившегося орского ОРМЕТО-ЮУМЗ. Оно получит название ООО «Уралмаш — Горное Оборудование».



Неожиданной стала новость, что в Йошкар-Оле впервые за 30 лет строится новая школа. Фото mari-el.gov.ru

Марий Эл

Неожиданной стала новость, что в Йошкар-Оле впервые за 30 лет строится новая школа. Глава Марий Эл Александр Евстифеев надеется, что она откроется до 1 сентября.



В это контексте интересен обзор политолога Константина Строкина, подготовившего колонку для «Реального времени». В ней автор отмечает, что многие привычки чиновников республики не изменились, несмотря на уход предыдущего главы региона Леонида Маркелова.



Пенза

В Пензенской области назначили нового главу регионального управления ФСБ. Предыдущий руководитель Сергей Сизов переведен на новую работу, а на его место был прислан Дмитрий Поляков.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил в отставку начальника управления общественной безопасности за езду в пьяном виде.



Чувашия

В Чебоксарах во время ЕГЭ скончалась ученица 11 класса. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Романова предположила, что причиной стали волнение и жара.



Глава Чувашии Михаил Игнатьев уволил вице-премьера региона Владимира Аврелькина. Чиновник уже находился под следствием по статье о злоупотреблении полномочиями, но на неделе в отношении него было также возбуждено второе дело о пособничестве в мошенничестве.



В Кировской области «Коммунисты России» установили памятник Иосифу Сталину. Фото kirov-portal.ru

Киров

В Кировской области «Коммунисты России» установили памятник Иосифу Сталину. Представители партии со временем надеются перенести скульптуру в областной центр.



Арбитраж признал банкротом Сосновский судостроительный завод. Общий размер требований достиг почти 2 млрд рублей.

Ульяновск

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил ликвидировать региональное правительство. Он решил взять на вооружение модель, по которой штат министерств будет максимально сокращен: в штате правительства останутся только министры с секретарями и помощниками. При этом Морозов согласился, что такую «стратегическую инновацию» еще предстоит обсуждать.

