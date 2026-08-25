«Поможем с любым вопросом»: как Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед новым сезоном

На базе казанского клуба состоялась встреча команды с раисом Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккейным клубом «Ак Барс» в преддверии старта нового сезона КХЛ. «От лица команды хотел поблагодарить вас. Все мы понимаем, что «Ак Барс» — больше, чем клуб. В предстоящем сезоне перед нами стоят большие задачи, и мы сделаем все, чтобы их выполнить», — обратился к главе республики капитан Алексей Марченко. Как прошло мероприятие — в репортаже «Реального времени».

«Я уверен, что у нас прекрасная команда»

Уже завтра «Ак Барс» отправится в Москву на заключительный турнир в рамках летней предсезонной подготовки. «Кубок мэра Москвы» (27—29 августа) подведет черту для текущих сборов команды Анвара Гатиятулина.

В преддверии турнира и нового сезона КХЛ на клубной базе «Ак Барса» состоялась ежегодная встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с игроками, тренерским штабом и персоналом казанской команды. В мероприятии также принимали участие министр спорта республики Владимир Леонов и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Перед началом официальной части Рустам Минниханов подошел к каждому игроку казанской команды, поприветствовав рукопожатием хоккеистов. Раис Татарстана был внимателен не только к спортсменам. Журналисты, персонал «Ак Барса» — Минниханов с улыбкой поприветствовал каждого, кто находился в конференц-зале. После этого, заняв свое место в центральном кресле на трибуне, раис сначала поздравил Владимира Леонова с днем рождения: министру спорта Татарстана сегодня исполнилось 49 лет. Ну а дальше Рустам Минниханов обратился к «Ак Барсу»:

— Есть добрая традиция: накануне старта нового сезона встречаемся с командой. «Ак Барс» — это наша гордость. Хотел бы сказать, что прошлогодний сезон был напряженным, были близки, но сыграли достойно. Вся республика болела за нашу команду. Было сделано все, что нужно. Немножко не подфартило. Поэтому мы с вами — будете вы выигрывать или нет. Я уверен, что у нас прекрасная команда. Меньше травм, больше спортивной удачи, — сказал Рустам Минниханов.

Кстати о команде. Через пару часов после встречи стало известно, что «Ак Барс» подписал однолетний контракт с 34-летним американским нападающим Кевином Хейсом из НХЛ. В главной лиге мира американец провел предыдущие 12 сезонов, сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков. Последним клубом Хейса значился «Питтсбург Пингвинз».

— Мы быстро нашли общий язык с самого начала переговоров. Для нас было важно, что Хейc сам хотел приехать в КХЛ. Нас очень привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель — завоевать трофей вместе с «Ак Барсом». Рассчитываем, что Хейc усилит нашу игру и поможет партнерам раскрыть свои лучшие качества. У нас много молодых ребят, и для них будет очень полезно каждый день видеть рядом профессионала с такой карьерой и отношением к работе. Кевин привык играть важную роль в своих командах, и мы ждем от него того же в «Ак Барсе», — заявил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

«Кто не женился в команде — и с этим поможем»

Для Татарстана хоккейный клуб «Ак Барс», действительно, бренд с богатой и успешной историей. Руководство республики из года в год обеспечивает команду лучшими условиями, создает всю необходимую комфортную инфраструктуру для клуба.

— Мы вам поможем с любым вопросом. Не стесняйтесь, обращайтесь. Кто не женился в команде — и с этим поможем, — пошутил Рустам Минниханов.

Любопытно, что, когда раис Татарстана заговорил об этом, в зале поднял руку нападающий Артем Галимов. Форвард оказался не прочь получить содействие Минниханова. Галимов уже давно входит в категорию самых завидных женихов Казани. И когда хоккеист поднял руку, многие расплылись в улыбке, а кто-то даже засмеялся.

«Главное — это создать коллектив, объединенный одной целью»

После Рустама Минниханова также выступил и президент «Ак Барса» Наиль Маганов, отметивший высокие задачи, которые из года в год ставятся перед казанской командой.

В свою очередь главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин обратил внимание, что приоритетной целью для тренерского штаба является создание боевого и сплоченного коллектива, способного решать поставленные руководством задачи.

— Спасибо большое за слова поддержки. Мы ее ценим. Впереди новый сезон, новый вызов — как для игроков, так и для тренерского штаба. За период летних сборов определили для себя приоритетные направления — и на ближайшую, и на долгосрочную перспективу. Главное — это создать коллектив, объединенный одной целью, и также прогрессировать в тех элементах, которые позволят нам радовать болельщиков хорошей игрой и результатом, — заявил Анвар Гатиятулин.

Алексей Марченко вручил Рустаму Минниханову новый бомбер «Ак Барса» в знак благодарности

По сложившейся традиции раис Татарстана никогда не уходит без подарка по окончании встречи с «Ак Барсом». В этом году из рук капитана команды Алексея Марченко Рустам Минниханов получил клубный бомбер из новой коллекции.

— От лица команды хотел поблагодарить вас. Все мы понимаем, что «Ак Барс» — больше, чем клуб. В предстоящем сезоне перед нами стоят большие задачи, и мы сделаем все, чтобы их выполнить, — обратился к Минниханову Алексей Марченко.



Впереди у казанской команды финальная часть предсезонки на турнире в Москве, а далее считаные дни останутся до первого домашнего матча с «Сибирью» в рамках нового сезона КХЛ.