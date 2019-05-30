В Чувашии рассказали, что могло привести к гибели школьницы на ЕГЭ

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Романова считает, что к гибели школьницы на экзамене могли привести волнение и жара, сообщает «Российская газета».

Источники в правоохранительных органах уточнили, что школьница приняла таблетки, которые у нее были с собой, и прошла в экзаменационную аудиторию. В течение часа она писала работу, после чего попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало плохо, там ее нашли сотрудники школы. Девушке пытались оказать экстренную помощь, в школу приехали две бригады скорой, но спасти школьницу не удалось. По мнению детского омбудсмена, роковую роль сыграло стечение обстоятельств: врожденный порок сердца у погибшей, волнение и жара.

Напомним, ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах. В региональном минобре рассказали, что, когда девушка, инвалид с детства, пришла на экзамен, по ее внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Ей рекомендовали отказаться от участия в экзамене, но она приняла решение участвовать в ЕГЭ.

